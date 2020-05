TASR

Dnes o 08:15 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Európa má dobré správy: Slovinci hlásia nula nakazených, Španieli najmenej obetí od 18. marca

Starý kontinent aj naďalej bojuje s pandémiou nového koronavírusu. Zo Španielska, Slovinska, Francúzska, ale aj Veľkej Británii však hlásia pozitívnejšie správy.

Dve Španielky si robia selfie na promenáde v španielskej Barcelone — Foto: TASR/AP

Madrid 3. mája (TASR) - Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Španielsku 164 nových úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čo je najnižší denný prírastok od 18. marca (107 úmrtí).

Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón však varoval, že nízky denný prírastok sa musí interpretovať s opatrnosťou, pretože prichádza o predĺženom víkende, keď nemocnice hlásia úmrtia zvyčajne pomalšie, informovala agentúra AFP.

Klesá aj počet nových infekcií

Celkovo tak v Španielsku v nedeľu evidovali 25 264 obetí pandémie, čo je štvrtý najvyšší počet po Spojených štátoch, Taliansku a Británii.

Už dlhší čas klesá aj počet nových potvrdených infekcií. Za sobotu ich pribudlo len 838, čo je najmenej od 11. marca. Pozitívne výsledky tzv. PCR testov malo doteraz 217 466 ľudí, z ktorých sa 118 902 zotavilo.

Odborníci sa domnievajú, že pandémia v Španielsku kulminovala 2. apríla, keď za 24 hodín zomrelo 950 ľudí.

Začína prvá fáza uvoľňovania

Keďže situácia v Španielsku sa zlepšuje, v pondelok sa oficiálne začne prvá zo štyroch fáz uvoľňovania karanténnych opatrení. S obmedzeniami začnú fungovať niektoré služby, ako kaderníctva, zubné ambulancie alebo železiarstva.

Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že plánuje pokračovať v predlžovaní stavu núdze, ktorý môže trvať maximálne 15 dní a potom ho musí parlament predĺžiť, až do výrazného zlepšenia epidemiologickej situácie, čo by mohlo trvať do konca júna. S tým však nesúhlasia niektoré strany, ktoré doteraz podporovali vládu.

Za 24 hodín v Slovinsku prvýkrát nepribudol ani jeden nakazený

Prvýkrát od začiatku pandémie nového koronavírusu nepribudla v Slovinsku za 24 hodín ani jedna infikovaná osoba a všetkých 500 najnovších testov bolo negatívnych.

Informovala o tom v nedeľu agentúra STA s odvolaním sa na údaje vlády. Počet ľudí, u ktorých sa dokázala prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, tak zostáva 1439.

V sobotu zomreli na ochorenie COVID-19 dvaja ľudia a počet obetí tak stúpol 96. V nemocniciach je hospitalizovaných 59 pacientov s COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti zostáva 21 pacientov.

Prvý prípad nákazy zaznamenala táto malá balkánska krajina s dvoma miliónmi obyvateľov 4. marca. Odvtedy sa tam vykonalo 55 520 testov.

