Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré očakávajú výrazný rast sektora online hazardných hier

Meniace sa zákony v Európskej únii, ale taktiež zmeny v spoločnosti v súvislosti s pandémiou, o ktorej sa predpokladá, že sa vráti v ďalších vlnách, budú znamenať nárast v sektore online hazardných hier.

U našich susedov, v Českej republike, sa rozvoj v online casino hazardných hrách naštartoval už v minulom roku. Umožnili to zmeny českých zákonov, ktoré namiesto doterajšieho obmedzovania a monopolizácie hazardných hier zvolili ich vyššie zdanenie. Českí politici a zákonodarcovia si od tejto zmeny sľubujú vyššie príspevky do štátnej kasy, ale tiež obmedzenie nezdanených subjektov zo zahraničia. Celkom tri nové zákony sa zatiaľ v praxi javia veľmi sľubne a prínosy to má aj pre bežných hráčov, ktorým sa rozširujú legálne možnosti hry na medzinárodných webových stránkach.

Slovensko zatiaľ v zákonoch pokrivkáva, ale zmeny sa chystajú

Slovenské zákony v oblasti online hazardných hier zaspali dobu. Veľký výpadok príjmov do štátnej pokladnice, či už kvôli koronavírusu všeobecne, ale aj obmedzenie offline príjmov z hazardu, určite zrýchli snahu slovenských zákonodarcov získať viac príjmov z online hazardných hier. Online kasína, akými je napríklad Starburst, tak dostanú šancu aj na Slovensku.

Objem vkladov občanov do hazardných hier každoročne stúpa. Celkovo hovoríme o objeme viac ako 3 miliardy eur ročne, z toho na výhrach je vyplatená viac než polovica tohto objemu. Slovensko v minulom roku navyše zriadilo aj samostatný Úrad pre reguláciu hazardných hier, čo samo o sebe napovedá, že štát má záujem v tejto oblasti vyvíjať viac aktivity jednak na strane regulácie, avšak určite počíta aj so zvýšením príjmov do štátneho rozpočtu jednak prosredníctvom zdaňovania výhier, ale aj prostredníctvom samostatného odvodu z hazardu, ktorý platia samotní prevádzkovatelia hazardných hier.

Štát okrem toho v minulosti pristúpil aj k uvoľňovaniu podmienok pre prevádzkovateľov hazardných hier z iných štátov. Podľa predtým platnej legislatívy mohla licenciu na prevádzkovanie hazardnej hry získať len právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Teraz môže hazardné hry na Slovensku prevádzkovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a aj právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Nový zákon o hazardných hrách prikazuje aj prevádzkovateľom väčšiny druhov hazardných hier umožniť Úradu pre reguláciu hazardných hier bezplatný online prístup na svoj server za účelom získavania údajov o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier. Podľa prechodných ustanovení sú prevádzkovatelia hazardných hier povinný tento prístup vytvoriť od 1. januára 2021.

To všetko je predzvesťou toho, že štát detekoval príležitosť zvýšiť svoje príjmy z hazardu najmä z online prostredia a chystá sa byť v tejto oblasti aktívny.

Hazardné hry ako významný príjem do štátnej pokladne

Reštrikcie, pokiaľ ide o obmedzovanie hazardu, nie sú na mieste. Naopak, dobre nastavené zákony umožňujú štátu získať vyššie daňové príjmy. Slovensko v tejto oblasti v medzinárodnom kontexte stále zaostáva a to aj napriek zmieňovaným zmenám v legislatíve súvisiacej s hazardom. Česká republika je však príkladom, ako je možné zmeny uskutočniť rýchlo a súčasne s efektívnym prínosom pre štátnu pokladnicu. Slovenské prostredie pre hazardný biznis sa musí zmodernizovať a vziať do úvahy existenciu online prostredia. EU necháva v tomto smere členským krajinám pomerne voľnú ruku. Podľa všetkých indícií sa Slovensko vydá taktiež pokrokovým smerom.