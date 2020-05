TASR

NHL: Vedenie ligy chce mať virtuálny draft už 5. júna

Jednotka draftu NHL v roku 2019 americký hokejista Jack Hughes (uprostred), dvojka Fín Kaapo Kakko(vľavo) a trojka kanadský útočník Kirby Dach. — Foto: TASR/AP

New York 2. mája (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL plánuje usporiadať tohtoročný vstupný draft na diaľku a stihnúť ho chce už na začiatku júna. Tradičný výber talentov sa mal pôvodne konať 26.-27. júna v Montreale, ale plány nabúrala pandémia koronavírusu.

Virtuálny draft si na konci apríla s úspechom vyskúšala liga amerického futbalu NFL. Jeho aktéri sa na ňom zúčastnili zo svojich domovov, v televízii lámal rekordy v sledovanosti.

Podľa ESPN rozoslal zástupca komisára NHL Bill Daly klubom správu, v ktorom liga navrhla pre podobný draft termín 5. jún 2020. „Žiadne dokonalé riešenie neexistuje. Myslíme si, že zorganizovať draft v júni bude prínosné,“ uviedol Daly v rozhovore pre rozhlasovú stanicu CHED.

To by však znamenalo, že by sa draft mohol konať skôr, než sa dohrá tento ročník. Vedenie ligy dúfa, že sa podarí prerušenú sezónu obnoviť a dokončiť, aj keby sa ďalší ročník mal začať až v novembri či decembri.

Vtesnať draft do prestávky medzi sezónami by bolo podľa Dalyho náročné: „Nechceme sa dostať do situácie, že budeme musieť zvládnuť draftovú lotériu a draft v krátkom čase, čo by sa mohlo stať.“

Nie všetci v NHL sú však nadšení z myšlienky usporiadať draft skôr než bude známy víťaz Stanleyho pohára. Proti je aj generálny manažér Detroitu Red Wings Steve Yzerman.

„Zatiaľ sme nepočuli ani jeden dobrý dôvod na to, prečo by sa mal draft uskutočniť pred koncom sezóny. Na základe čoho určíme nasadenie do draftovej lotérie? V niektorých prípadoch ani nevieme, ktoré tímy do play off postúpia a ktoré nie," povedal podľa TSN bývalý legendárny center.

Upozornil aj na skutočnosť, že mnohé kluby využívajú júnový draft ako možnosť urobiť viaceré výmeny za draftové voľby. Výmeny sú však v NHL povolené zrealizovať až po konci ročníka. Rozhodnutie o drafte by malo padnúť budúci týždeň, informovala stanica CBS Sports.