TASR

Dnes o 09:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Česi pokračujú v uvoľňovaní opatrení. Chcú otvoriť hranice so susednými štátmi

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček by chcel od júla otvoriť hranice do krajín susediacich s Českou republikou.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jakub Kotian

Praha 3. mája (TASR) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček by chcel od júla otvoriť hranice do krajín susediacich s Českou republikou, informovala v nedeľu webová stránka televízie Nova.

Šéf českej diplomacie pripúšťa, že treba venovať pozornosť situácii v Nemecku a že najkomplikovanejšie bude pravdepodobne rokovanie v tejto veci s Poľskom.

Najďalej v rokovaní sú s Rakúskom a s nami

„Od júla by som bol rád, aby sa úplne otvorili hranice do štyroch susedných krajín - Rakúska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Budem úprimný, keď poviem, že najďalej sme v rokovaniach s Rakúšanmi a so Slovákmi,“ konštatoval minister.

„Najzložitejšie bude zrejme rokovanie s Poľskom. Čo sa týka Nemecka, ide z našich susedov o najpostihnutejší štát a musíme dávať veľký pozor, ako sa tam situácia bude vyvíjať,“ zverejnil Tomáš Petříček podľa TV Nova na svojom blogu.

Hygienici v Česku evidujú celkom 7755 prípadov nakazenia sa novým druhom koronavírusu a 319 ľudí je s chorobou COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje, hospitalizovaných. Z ochorenia sa uzdravilo 3461 ľudí a 245 ich zomrelo. Dovedna bolo vykonaných 253.826 testov, sumarizuje televízna stanica Nova.