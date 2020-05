Slafkovský očakáva, že by ešte v lete mohol pretekať

TASR

Liptovský Mikuláš 2. mája (TASR) - Slovenský vodný slalomár Alexander Slafkovský vyhlásil, že v tréningovom procese sa ocitol v podstate na nule. Napriek tomu odklad olympijských hier v Tokiu neberie tragicky a verí, že koncom leta by sa mohli ešte odjazdiť aspoň nejaké lokálne preteky.

Slafkovský je aktuálne na čele internej slovenskej kvalifikácie o postup na OH, keď v disciplíne C1 má sedembodový náskok pred strieborným medailistom z OH 2016 v Riu de Janeiru Matejom Beňušom. Pandémia koronavírusu však jeho plány absolovať debut pod piatimi kruhmi opäť odložila.

„Verím, že na budúci rok bude už situácia stabilizovaná a všetko sa uskutoční v najlepšom poriadku. Japonci sú silný národ. Určite sa zomknú a pripravia olympijské hry v najlepšom možnom meradle,“ povedal Slafkovský v rozhovore pre portál olympic.sk.

Návrat do žiackych čias

Tridsaťsedemročného pretekára potešila možnosť opätovne trénovať na športoviskách, hoci situácia je stále komplikovaná. „Prezliekame sa pri aute, takže sme sa vrátili trošku do žiackych čias. To je však ten najmenší problém. Dôležité je, že športoviská sú už čiastočne otvorené aspoň vo vonkajších priestoroch a nehrozí nám žiadna sankcia,“ priznal štvrtý z minuloročných MS v Španielsku.

Slafkovský sa pripravuje na to, že by nadchádzajúce leto ešte mohol okúsiť súťažné dianie. „Ak sa na to pozriem reálne, tak dúfam, že koncom leta, prípadne v septembri, by mohli byť nejaké preteky. Pôjde len o regionálne, alebo národné. Medzinárodné sa budú môcť konať asi až neskôr, pretože otvorenie hraníc je ešte na dlhé lakte,“ povedal v rozhovore pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru.