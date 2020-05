Divadlo Na skok nadviazalo na ochotnícku históriu v Raslaviciach

TASR

Počiatky ochotníckeho divadla v obci Raslavice v Bardejovskom okrese siahajú podľa pamäti miestnych do konca 19. storočia.

Až do roku 2005 sa ako ochotníci predstavili s rôznymi inscenáciami desiatky Raslavičanov. Po 13 rokoch odmlky vzniklo v roku 2018 ochotnícke divadlo Na skok, ktoré chce v dlhodobej tradícii pokračovať.

Až do roku 2005 sa ako ochotníci predstavili s rôznymi inscenáciami desiatky Raslavičanov. Po 13 rokoch odmlky vzniklo v roku 2018 ochotnícke divadlo Na skok, ktoré chce v dlhodobej tradícii pokračovať.

Jeho iniciátorom a vedúcim je Raslavičan Martin Bašista. Divadlo tvorí 12 hercov a približne osem ľudí, ktorí technicky zabezpečujú predstavenia. Keďže na začiatku nemali dosť členov, ktorí by mali blízko k divadlu, Bašista preto oslovil svojich spolužiakov z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.

„Urobili sme hru od Júliusa Barča-Ivana Matka. Je to slovenská klasika a snažili sme sa ju spraviť tak inovatívnejšie, aby to bolo také trošku invenčnejšie," priblížil Bašista.

Názov divadla Na skok podľa jedného z jeho členov súvisí s uponáhľanou dobou, a tým, že ľudia sú unavení z konzumného spôsobu života. „Chceli sme dať názov, ktorý vyjadruje, že je na skok od reality. Ľudia si odskočia do divadla, kde si oddýchnu,“ povedal Oliver Varchol.

Počas svojej doterajšej histórie sa ochotníci predstavili s dvomi inscenáciami. Spomenutú hru Matka premiérovali 19. mája 2019 a v decembri 2019 mala premiéru hra s názvom Tri letušky v Paríži, ktorú dramaturgicky upravil Bašista.

V spolupráci s predsedníčkou občianskeho združenia Sociálny Prešov Inge Doležalovou sa s inscenáciou Tri letušky v Paríži, ešte pred vypuknutím epidémie nového koronavírusu, vo februári predstavili v obci Lada v okrese Prešov.

„Je to divadelná komédia o samotárovi Bernardovi, ktorý je architekt a má súčasne tri snúbenice. Každá je z inej leteckej spoločnosti, aby sa nestretli a nepoznali. Neskôr k nemu príde jeho kamarát Robert, ktorý je taký trošku neohrabaný. Pôsobí uňho aj upratovačka Berta, ktorá je jeho takou bútľavou vŕbou, lebo vie o všetkom. My, letušky, sa začneme predbiehať, striedame sa uňho doma a nakoniec to ‚vybuchne‘ tým, že sa stretne Nemka s Ruskou. Ja, Američanka, samozrejme ako najväčšia celebrita odídem s tým, že sa ani s jednou nestretnem a nechám Bernarda ja,“ priblížila dej najnovšej hry Anežka Hudáčková, ktorá študuje cimbal na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v budúcnosti by sa chcela herectvu venovať profesionálne.

Ochotnícke divadlo podľa nej utužuje vzťahy v dedine, keďže sa ľudia navzájom poznajú. „Je to príliš zodpovedné a prácne. Hlavne učenie textov trvá dosť dlho, rovnako aj skúšanie. Takže je to niekedy pár mesiacov,“ priblížila Hudáčková.

„Je to individuálne pri každej hre, ale konkrétne túto hru sme robili takmer rok. Najprv sme prepisovali scenár, riešili sme dispozične scénu, a potom sme pracovali na každej jednej osobe,“ doplnil Bašista.

Dôležitý je podľa jeho slov prvý kontakt s divadlom, keď si človek uvedomí, že to chce robiť. "Potom už ide hra za hrou. Chvíľu však trvá, ak niekto prejde od folklóru alebo futbalu k divadlu, aby sa nastavil na nový systém," dodal Bašista s tým, že mali v pláne ďalšie vystúpenia, ako aj účasť v súťaži.

Skomplikovala im to však epidémia nového koronavírusu. V súčasnosti svoju činnosť ochotníci orientujú na sociálne siete v podobe čítania rozprávok na dobrú noc.