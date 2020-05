TASR

Dnes o 11:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bratislava v sobotu spúšťa poslednú etapu modernizácie karloveskej radiály

V Bratislave spúšťa mesto v sobotu tretiu a zároveň poslednú etapu modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.

Na snímke električky na zrekonštruovanej Karlovesko -dúbravskej električkovej radiále v Bratislave 28. februára 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 2. mája (TASR) - V Bratislave spúšťa mesto v sobotu tretiu a zároveň poslednú etapu modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Práce na najdlhšej a najkomplikovanejšej časti trate, od tunela po Molecovu, majú trvať do septembra a vyžiadajú si viaceré zmeny v prevádzke MHD i dopravné obmedzenia.

V rámci stavebných prác budú vymieňať koľajnice, upravovať koľajový zvršok i spodok. V úseku bude kompletne vylúčená električková doprava. Spojenie do mestských častí Karlova Ves a Dúbravka bude zabezpečené náhradnou autobusovou dopravou.

Obmedzenia sa týkajú aj áut

Obmedzenia sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy. „Obmedzenia by mali trvať do septembra, keď má byť Karlovesko-dúbravská radiála kompletne zmodernizovaná,“ informovalo hlavné mesto.

Zmeny premávky MHD sa dotknú električiek číslo 4 a 9. Tie budú obsluhovať spojenie medzi Zlatými pieskami a centrom mesta, respektíve medzi Ružinovom a centrom mesta.

Prestupný bod na náhradnú autobusovú dopravu v smere do Karlovej Vsi a Dúbravky bude na Námestí Ľudovíta Štúra a na Šafárikovom námestí. Spojenie s Dlhými dielmi zabezpečí náhradná autobusová linka X33 od novej budovy SND cez Molecovu a na Dlhé diely v smere Kuklovská.

Náhradná autobusová linka

Náhradná autobusová linka číslo X5 nahradí električkovú dopravu v smere do Dúbravky od novej budovy SND cez Molecovu až do Dúbravky Pri kríži. Linka 32 bude mať posilnený interval na 7,5 minúty v rannej špičke a 15 minút od dopoludnia do večera. Linky 33 a 133 nahradí linka X33.

Automobilová doprava pôjde v jednom jazdnom pruhu v úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi, a v smere do centra mesta v úseku za mostom Lafranconi po River park. Pre rekonštrukciu trate bude na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely.

Doteraz sa realizovali dve etapy

Automobily aj autobus X33 budú električkovú trať prechádzať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely budú pokračovať pravým odbočením. Mesto odporúča vodičom z Dúbravky vyhnúť sa Karloveskej ulici a na spojenie s centrom mesta využiť ulice Harmincova a Janka Alexyho.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Modernizáciu zaplatia z európskych peňazí. V rámci stavebných prác modernizácie sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského).