Premier League chcú dohrať, údajne na 10 neutrálnych štadiónoch

Kluby anglickej futbalovej Premier League v piatok opäť deklarovali záujem o riadne dokončenie súťaže.

Muž kráča okolo pokladní pred uzatvoreným štadiónom Etihad, kde hráva futbalový klub Manchester City. — Foto: TASR/AP

Londýn 1. mája (TASR) - Kluby anglickej futbalovej Premier League v piatok opäť deklarovali záujem o riadne dokončenie súťaže. Po videokonferencii majiteľov však stále zostáva otázny dátum prípadného obnovenia PL.

Rokovanie trvalo niekoľko hodín a podľa britských médií sa jednalo o „Projekte Reštart“. Ten obsahuje aj návrh odohrať zvyšných 92 duelov na vybraných štadiónoch bez divákov a s maximálnym počtom 400 osôb na zápase. Všetko ale záleží na rozhodnutí britskej vlády.

Konzultácie s expertmi

„Liga a kluby uvažujú nad prvými konkrétnymi krokmi dopredu. Návrat do tréningu a zápasov ale musí byť v súlade s vládnymi nariadeniami. Konzultovať sa bude s lekárskymi expertmi, trénermi aj hráčmi. Na dnešnom rokovaní nepadol žiadny termín, vymieňali sa názory na projekt Reštart," citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké z rokovania. Vedenie EFL tiež potvrdilo zrušenie všetkých mládežníckych súťaží s okamžitou platnosťou.

Premier League prerušili pre pandémiu koronavírusu 13. marca. Vedúci FC Liverpool potrebuje na definitívny zisk titulu dve víťazstvá zo zostávajúcich deviatich zápasov. Britské média skloňovali ako možný dátum obnovenia PL 8. jún.

Najoptimistickejší scenár

Po rokovaní britské médiá priniesli ďalšie špekulácie, podľa ktorých bude možné súťaž dohrať definitívne iba na neutrálnych štadiónoch. Padlo číslo 10. Nutné bude tiež zabezpečiť vyše 40 000 testov pre hráčov, realizačné tímy a ďalší personál na zápasoch.

Podľa najoptimistickejšieho scenára by sa mohlo začať najskôr 12. júna. Pri tréningoch by hráči mali dodržiavať prísne hygienické pravidlá, chodili by na ne už oblečení vo výstroji a nemohli by používať sprchy.

Vo Veľkej Británii evidovali v piatok večer viac ako 172-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 26 000 mŕtvych. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,27 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 234 000 osôb.