Brown na exhibícii v Nemecku zvíťazil v dvoch zápasoch

Dustin Brown počas neoficiálneho tenisového turnaja za najprísnejších bezpečnostných podmienok v nemeckom meste Höhr-Grenzhausen. — Foto: TASR/AP

Hannover 1. mája (TASR) - Osem nemeckých tenistov odohralo v piatok úvodné zápasy štvordňového exhibičného turnaja v meste Höhr-Grenzhausen. Darilo sa Dustinovi Brownovi, ktorý zdolal Constantina Schmitza 4:2, 4:2 a Jeana-Marca Wernera 4:3 (5), 4:3 (4).

Podujatie sa hrá počas pandémie koronavírusu s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Zápasy sú bez divákov a počas duelu sú na kurte iba dvaja súperi a empajrový rozhodca. Sety sú skrátené na maximálne sedem gemov.

Tridsaťpäťročný Brown je bývalým 64. hráčom sveta, v minulosti si spravil meno zdolaním Španiela Rafaela Nadala na Wimbledone. Je najznámejším z osmičky zúčastnených hráčov.

Nemecký tenisový zväz (DTB) má tiež v pláne od júna začať s podobnými turnajmi, na ktorých by hralo 32 mužov a 24 žien. Mal by medzi nimi byť aj nemecký daviscupový reprezentant Jan-Lennard Struff. Vedenie ATP a WTA zastavilo všetky turnaje na okruhoch do 13. júla.