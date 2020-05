TASR

F1: Veľká cena Maďarska bude s určitosťou bez divákov

Maďarská vláda oznámila, že minimálne do 15. augusta sú v krajine zakázané podujatia s viac ako 500 účastníkmi. Veľká cena Maďarska je podľa kalendára na programe 2. augusta.

Nemecký jazdec F1 Sebastian Vettel na Ferrari (vpredu) vedie pred Fínom Valtterim Bottasom na Mercedese počas pretekov nedeľňajšej Veľkej ceny Maďarska na Hungaroringu v Budapešti 4. augusta 2019. — Foto: TASR/AP

Budapešť 1. mája (TASR) - Na august plánovaná Veľká cena Maďarska formuly 1 sa s určitosťou uskutoční bez prítomnosti divákov. V piatok to oznámili organizátori podujatia na Hungaroringu v reakcii na vládne nariadenia v boji s koronavírusom.

Maďarská vláda oznámila, že minimálne do 15. augusta sú v krajine zakázané podujatia s viac ako 500 účastníkmi. Veľká cena Maďarska je podľa kalendára na programe 2. augusta, pripomenula agentúra DPA.

„Chceli sme v auguste na Hungaroringu privítať celú rodinu formuly 1, teraz je už ale evidentné, že preteky sa budú môcť uskutočniť iba za zatvorenými dverami,“ uviedli organizátori v stanovisku pre médiá.

Vedenie F1 stále počíta s tým, že v sezóne by sa mohlo odjazdiť 15 až 18 pretekov. Ako prvá by sa mala ísť 5. júla Veľká cena Rakúska. Sezóna F1 mala podľa pôvodného rozpisu odštartovať 15. marca Veľkou cenou Austrálie, no po potvrdení ochorenia COVID-19 u jedného zo zamestnancov McLarenu museli preteky zrušiť. Odvtedy odložili ďalších deväť podujatí, naposledy v pondelok rozhodli organizátori o zrušení Veľkej ceny Francúzska.