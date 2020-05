TASR

Dnes o 11:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hokej: Čiliak sa upísal Českým Budějoviciam, v Brne končia aj Baranka a Malec

Tridsaťročný Čiliak vychytal Komete v rokoch 2017 a 2018 majstrovské tituly, v uplynulej sezóne mal ale v klube pevnejšiu pozíciu Karel Vejmelka. Slovenský reprezentant tak tri mesiace strávil na hosťovaní v Zlíne.

Na snímke vpravo brankár Marek Čiliak počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 20. mája 2019. — Foto: TASR/František Iván

České Budějovice 1. mája (TASR) - Slovenský brankár Marek Čiliak je novou posilou hokejistov Motoru České Budějovice. S nováčikom českej extraligy podpísal trojročný kontrakt, informoval klubový web. Naposledy pôsobil v Komete Brno, kde pred novou sezónou končia aj slovenskí obrancovia Ivan Baranka a Tomáš Malec.

Tridsaťročný Čiliak vychytal Komete v rokoch 2017 a 2018 majstrovské tituly, v uplynulej sezóne mal ale v klube pevnejšiu pozíciu Karel Vejmelka. Slovenský reprezentant tak tri mesiace strávil na hosťovaní v Zlíne.

V českej extralige odchytal účastník dvoch MS celkovo 295 zápasov s priemerom 2,30 inkasovaného gólu na zápas, s úspešnosťou 91,62 percenta a 31-krát si udržal čisté konto.

České Budějovice napriek nedokončenej uplynulej sezóne v druhej lige postúpili vyššie ako víťaz jej základnej časti. Okrem Čiliaka získali do obrany Ondřeja Slováčka a útok posilnili Miroslav Indrák, Daniel Voženílek a Vít Jonák.

„Situáciu sme spolu s Marekom dlho preberali a myslím si, že je to pre neho najlepšie riešenie,“ vyjadril sa pre klubový web k odchodu Čiliaka majiteľ a hlavný kouč Komety Libor Zábranský. V jeho tíme končia aj skúsení slovenskí zadáci Baranka a Malec: „Bohužiaľ, vek nejde zastaviť a plánované omladenie malo vplyv na to, že sme neponúkli novú zmluvu Malecovi a dohodou sme ukončili zmluvu s Barankom. Obom by som sa chcel poďakovať za prístup a prácu, ktorú pre Kometu odviedli a chcem vyzdvihnúť predovšetkým Tomaša Maleca, ktorý patrí historicky k najobetavejším obrancom Komety. Odohral tu obrovskú porciu zápasov, za to si zaslúži rešpekt.“