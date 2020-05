TASR

Česi otvoria kiná, divadlá a umožnia športové podujatia do počtu 100 účastníkov

Ďalšie uvoľnenia prídu už 11. mája.

Seniorka s ochranným rúškom na tvári si nakupuje na farmárskom trhu v Prahe v pondelok 20. apríla 2020. V pondelok sa v Českej republike otvorili farmárske trhy, autobazáre, autosalóny a remeslá s prevádzkami. — Foto: TASR/AP

Praha 30. apríla (TASR) - Česká vláda povolila od 11. mája konanie spoločenských, športových a kultúrnych akcií do počtu 100 účastníkov. Otvoria sa tak divadlá, kiná či cirkusy. Opatrenia vo štvrtok predstavil po rokovaní vlády minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

„Najnovšie sme umožnili konanie akcií do 100 osôb, a to od 11. mája. Teraz máme povolené akcie len do desať osôb,“ povedal Vojtěch. Podľa neho tak budú smieť otvoriť kiná, divadlá i koncertné sály, ale bude ich môcť navštíviť maximálne 100 osôb. Od 11. mája sa budú môcť konať aj svadby s účasťou do 100 ľudí.

Povolené budú tiež tréningy profesionálnych športovcov vo vnútorných priestoroch. Pôvodne mali mať možnosť športovci od 11. mája trénovať len vonku. Ministerstvo ešte pred platnosťou opatrení predstaví presné hygienické pravidlá, ktoré sa budú musieť dodržiavať. Minister kultúry Lubomír Zaorálek dodal, že v lete sa nebudú konať ani veľké festivaly.

Niektorí žiaci sa budú môcť vrátiť do škôl

Vláda tiež mimoriadne povolila aj jednu omšu v katedrále sv. Víta s účasťou 60 ľudí pri príležitosti 75. výročiu Pražského povstania. Bude sa konať 5. mája, teda ešte pred platnosťou opatrení, ktoré účasť obmedzuje na 100 osôb, dodali Novinky.cz.

Vláda tiež schválila, že do škôl sa môžu od 11. mája vrátiť žiaci deviatych ročníkov základných škôl, aby sa mohli pripravovať na prijímacie skúšky. Od 11. mája bude možná výučba v skupinách maximálne 15 osôb i na vysokých školách.

Do školy by sa mali vrátiť podľa vládou skôr predstaveného harmonogramu 11. mája tiež študenti záverečných ročníkov stredných škôl, konzervatórií a vyšších odborných škôl.