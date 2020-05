TASR

Dnes o 10:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Plávanie: ME v plaveckých športoch v Budapešti preložili na budúci rok

Hoci plavci v Maďarsku už môžu trénovať v bazénoch, stále nie je známe, kedy by sa mohli obnoviť plavecké súťaže.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Budapešť 30. apríla (TASR) - Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch sa tento rok v Budapešti neuskutočnia ani v náhradnom termíne. Maďarský plavecký zväz vo štvrtok oznámil, že šampionát zorganizuje až budúci rok.

ME sa mali pôvodne konať 11.-24. mája 2020, no predstavitelia Európskej plaveckej ligy (LEN) už 20. marca rozhodli o ich odložení pre šíriaci sa koronavírus. Nový termín kontinentálneho šampionátu predbežne stanovili na 17.-30. augusta, pandémia však nedovolila zorganizovať podujatie ani v tomto dátume. „Presný termín budúcoročných ME určí novembrový kongres LEN,“ citovala agentúra MTI šéfa Maďarského plaveckého zväzu Sándora Wladára.

Hoci plavci v Maďarsku už môžu trénovať v bazénoch, stále nie je známe, kedy by sa mohli obnoviť plavecké súťaže. Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Maďarsku doteraz 312 osôb, nákazu novým koronavírusom potvrdili testy u 2775 ľudí.