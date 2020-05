TASR

Premiér: Nevidím dôvod, aby nájomcovia prenajímateľom platili nájomné

Prenajímateľom štát podľa neho umožnil, ak majú na nehnuteľnosť úver, aby počas neplatenia nájomného nájomníkmi si odložili splátky voči banke.

Na snímke v popredí predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) a v pozadí predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) po schválení programového vyhlásenia vlády na 6. rokovaní NR SR v Bratislave 30. apríla 2020. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 30. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) nevidí dôvod, aby nájomcovia prenajímateľom platili nájomné za užívanie priestorov prevádzok, ktoré musia byť pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené. Premiér to uviedol na brífingu vo štvrtok po rokovaní vládneho kabinetu. Prenajímateľom štát podľa neho umožnil, ak majú na nehnuteľnosť úver, aby počas neplatenia nájomného nájomníkmi si odložili splátky voči banke.

Reagoval tak podľa svojich slov na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS), ktorý už dlhodobejšie navrhoval, aby zatvorené obchodné prevádzky platili nájomné prenajímateľom aj počas pandémie. „Ja mám dlhodobo kontranávrh. O tom sa sporíme. Ja zastávam názor, aby zatvorené prevádzky nemuseli platiť nič. Keď sme prenajímateľom umožnili, aby si o 9 mesiacov mohli odložiť splátky úverov, nevidím na to najmenší dôvod," priblížil.

Prenajímatelia by sa podľa Matoviča mali rovnako férovo správať voči svojim nájomcom. „Počas obdobia koronakrízy by nájomcovia nemali platiť. Nevidím dôvod, aby nájomcovia platili nájom, keď si ich prenajímateľ môže odložiť splátky úverov až do 9 mesiacov. Mám teda lepší návrh pre nájomcov. Musíme sa dohodnúť, či pôjdeme cestou, ktorú presadzuje Richard Sulík, aby nájomcovia platili, alebo cestou, ktorú presadzujem ja, teda aby nájomcovia neplatili,“ zdôraznil premiér.

V otázke otvárania obchodov predsedu vlády zaujíma len názor epidemiológov, hygienikov a verejných zdravotníkov. „Každý ostatný môže mať názor, ale ten nie je dôležitý,“ uviedol Matovič na margo návrhov Sulíka, aby sa obchodné prevádzky pri veľmi dobrom vývoji pandémie ochorenia COVID-19 otvárali rýchlejšie, ako sa predpokladalo.

Podľa Matoviča si „ľudia v SR musia chrániť poklad (nízkeho rozšírenia ochorenia, pozn. TASR), ktorý si zodpovednosťou vydobyli. Musíme ísť veľmi opatrne. Som veľmi rád, že súčasné kolégium odborníkov pripustilo možnosť, vzhľadom na veľmi dobré výsledky, že druhú fázu (otvárania ekonomiky) vedia posilniť o presun niektorých vecí z tretej fázy. Budem ich v tomto podporovať a držať im chrbát. Všetky ostatné výkriky z boku nie sú podstatné,“ dodal predseda vlády.

Premiér zároveň oznámil, že sa vo veci čerpania štátnej pomoci pre firmy budúci týždeň stretne s vedením ministerstva financií, ako aj ministerstva práce. „Budúci týždeň si zavolám aj ministra financií, aj ministra práce a sociálnych vecí práve s cieľom, že chcem počuť riešenie, akým spôsobom proces čo najviac zrýchliť, aby peniaze čo najrýchlejšie prúdili k zamestnávateľom,“ uzavrel Matovič.