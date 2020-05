TASR

Futbal: Vo Francúzsku majstrom PSG, má deviaty titul

Na snímke zľava brazílsky útočník PSG Neymar oslavuje svoj úvodný gól, vpravo jeho spoluhráč v obrane a krajan Marquinhos v odvete osemfinále futbalovej Ligy majstrov Paríž St. Germain - Borussia Dortmund v Paríži 11. marca 2020. — Foto: TASR/AP

Paríž 30. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain sa stali majstrom francúzskej ligy v sezóne 2019/2020. Vo štvrtok popoludní to oficiálne potvrdilo vedenie Ligue 1.

Ako prvý o tomto verdikte informoval zástupca šéfredaktora denníka L´Équipe Joel Domenighetti na sociálnej sieti Twitter. Oficiálne potvrdenie nasledovalo riadiaci orgán súťaže (LFP).

Ligue 1 predčasne ukončili 28. apríla, vo Francúzsku odohrali 28 kôl. Podľa poradia v tabuľke budú hrať Parížania v Lige majstrov spolu s Marseille a Rennes, v Európskej lige sa predstavia Lille a Reims. Do nižšej súťaže zostúpili Amiens a Toulouse.

Medzi elitou sa v budúcej sezóne predstavia Lorient a Lens. Šťastie malo Nimes, ktoré skončilo tretie od konca a za normálnych okolností by bojovalo v baráži. Tú ale zrušili.

Pre PSG je to deviaty titul v klubovej histórii, čím sa vyrovnal Olympique Marseille. O jeden titul viac má rekordér AS Saint-Étienne. Najlepšími strelcami sa stali útočník PSG Kylian Mbappe spolu s útočníkom AS Monaco Wissamom Ben Yedderom s 18 gólmi.

Francúzi sa o predčasnom konci prerušeného ročníka dozvedeli v utorok, keď premiér Édouard Philippe oznámil, že nebude možné až do konca augusta usporiadať veľké športové podujatia, hoci aj bez divákov. Informovala agentúra AFP.