Vláda pripraví schému pomoci aj pre podnikateľov vo verejnej správe

Pomoc od štátu by mali dostať aj podnikateľské subjekty verejnej správy

Milan Krajniak — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 30. apríla (TASR) - Pomoc od štátu by mali dostať aj podnikateľské subjekty verejnej správy. Dohodli sa na tom ekonomickí ministri na štvrtkovom rokovaní vlády. Týkať sa má napríklad dopravných podnikov alebo kúpalísk, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo obec.

Avizoval to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vládneho kabinetu. Vláda chce v čase koronakrízy pomôcť aj podnikateľom verejnej správy. „V spolupráci s ekonomickými ministrami budeme pripravovať pomoc pre subjekty verejnej správy. Táto pomoc, ktorú už vyplácame, je pre podnikateľské subjekty súkromného charakteru," vysvetlil Krajniak.

Dohoda s ekonomickými ministrami

Existujú však aj subjekty, ktoré zriadilo mesto alebo obec a pre pandémiu môžu mať problém „prežiť“. „Majú napríklad svoje kúpaliská, plavárne, ktoré majú problém. Preto sme sa dohodli, že s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) pripravíme schémy pomoci aj pre tieto podnikateľské subjekty, pretože z aktuálnych nemôžu byť vyplatené pre to, ako sú nastavené. Budeme hľadať ďalšie spôsoby, podobne ako sme našli schému, aby sme vedeli pomôcť materským škôlkam a iným pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom,“ avizoval Krajniak.

Koľko žiadostí už evidujú?

Do štvrtka 30. apríla celkovo úrady práce evidujú 56 288 žiadostí o príspevky zo schém pomoci v čase koronakrízy. Z nich spracovali 8822 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci prvého opatrenia.

Ďalších 23 040 dohôd odišlo samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré v rámci druhého opatrenia požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V rámci tretieho opatrenia úrady práce pripravili 1713 dohôd a v rámci štvrtého opatrenia ich spracovali 30.

Odoslali 21-tisíc platieb

Odoslaných bolo 21.129 platieb. „Celkovo je to už v sume viac ako 11,6 milióna eur a pomoc spolu obsiahla 87. 359 ľudí,“ vyčíslil Krajniak. Postupne sa počet žiadostí rozširuje.

„Sme v kontakte s najväčšími zamestnávateľmi, ktorí vedia, že majú čas do 15. mája si vybrať spomedzi foriem pomoci. Niektorí zvažujú aj tak, že aj keď sú zatvorení zo zákona, tak pre nich môže byť výhodnejšie žiadať o pomoc na každého zamestnanca z hľadiska poklesu obratu alebo prostredníctvom kurzarbeitu. My to neobmedzujeme, každý si môže vybrať, ale iba jedenkrát a musí postupovať podľa schémy,“ dodal Krajniak s tým, že veľkí zamestnávatelia majú ešte stále čas na podávanie žiadostí.