Dnes o 16:28 Organizátori zrušili majovú Rely Portugalska

Ilustračné foto — Foto: TASR/Štefan Puškáš

New York 30. apríla (TASR) - Tohtoročné automobilové preteky Rely Portugalska odložili pre pandémiu koronavírusu. Organizátori to uviedli vo štvrtok, správu priniesol denník New York Times.

Preteky sa mali pôvodne uskutočniť od 21. do 24. mája. Portugalský automobilový klub (ACP) vo vyhlásení uviedol, že sa neúspešne pokúsil naplánovať udalosť na koniec októbra.