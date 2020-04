Dominika Pacigová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Neznámeho reportéra spoznal celý svet: Pracoval z domu, no jeden detail z neho razom spravil hviezdu

Video obletelo celý svet. Reportér pobavil tisícky ľudí.

Na snímke je reportér ABC News. — Foto: Reprofoto Youtube - ET Canada / ABC News

NEW YORK 30. apríla - Koronavírus zasiahol do života mnohých ľudí. Tí, ktorí môžu, pracujú z domu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Práca z domu má však svoje pozitíva aj negatíva. Svoje o tom vie aj reportér Will Reeve, ktorý vysielal bez nohavíc, uvádza portál Independent.

Spoznal ho celý svet

Reportér známej stanice ABC News sa 28. apríla objavil v televíznej relácii Good Morning America. Kamera ho brala od pása hore, vyzeral elegantne a reprezentatívne, mal oblečenú modrú košeľu a šedé sako.

Všetko bolo v poriadku až do momentu, kým sa uhol kamery nepohol. V čase, keď sa na obrazovke ukázali aj moderátori, kamera zachytila aj spodnú časť jeho tela. Ukázalo sa, že reportér nemá oblečené nohavice. Ľudia tak prestali počúvať o dronoch, ktoré využívajú lekárne a sústredili sa na jeho vzhľad.

Vďaka nešťastnej chybe ho spoznal celý svet. Reportér nemal na výber a z celého incidentu si na Twitteri urobil nakoniec žart.