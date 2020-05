Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Fotka čerstvého otecka obletela internet: Každého vyzýva k jednému, keď ju uvidíte celú, pochopíte prečo

Josh Gillett je čerstvým oteckom a prežíva najkrajší, no zároveň veľmi nepríjemný pocit. Jeho otec denne kráča viac ako šesť kilometrov, aby mohol cez presklené okno vidieť milovanú vnučku.

Otecko prosí ľudí, aby ostali doma. — Foto: Instagram - Josh Gillett

ZEELAND 30. apríla - Čerstvý otecko publikoval fotku, ktorá obletela celý svet. Je mu nesmierne ľúto, že starí rodičia nemôžu držať v náručí vnúčatá, na ktoré sa nesmierne tešili. Práve preto vyzýva ľudí, aby ostali doma. Pomôžu tak čerstvým rodičom, starým rodičom, deťom, podnikateľom, ktorí bojujú o prežitie, zdravotným sestrám, lekárom a ďalším hrdinom dnešných dní, informoval portál The Epoch Times.

Vyzýva ľudí, aby ostali doma

Koronavírus zasiahol do života mnohých ľudí. Josh Gillett je čerstvým oteckom a prežíva najkrajší, no zároveň veľmi nepríjemný pocit. Jeho otec patrí do rizikovej skupiny a nemôže držať vlastné vnúča v náručí. Každý deň tak kráča viac ako šesť kilometrov, aby mohol aspoň cez okno vidieť vnučku. „Keď bola moja žena tehotná, nebola hodina, kedy by sa otec nechválil, že sa stane dedkom. Teraz je jeho vnučka na svete a jediné, čo dokáže držať, sú fotky, ktoré mu posielame. On však vie, že je to dočasná situácia,“ napísal Josh Gillet na Instagrame.

Práve preto vyzýva ľudí, aby ostali doma aj v prípade, že sa neboja, že by sa mohli nakaziť. Mali by to urobiť pre čerstvých oteckov a mamičky či starých rodičov, ktorí chcú držať ich vnúča v náručí viac ako kedykoľvek predtým. Doma by mali ostať aj preto, že ďalšie ženy nosia pod srdcom dieťa a nevedia sa dočkať, kedy ho privedú na svet. „Ostaňte doma pre starých rodičov, ktorí vedia, že čas je dar. Ostaňte doma pre všetky podniky, ktoré úzkostlivo čakajú, kedy otvoria. Ostaňte doma pre učiteľov a deti, ktoré sa túžia vrátiť do školy. A najmä ostaňte doma pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí bojujú v prvej línii a dali by čokoľvek za to, ak by mohli ostať doma a držať ich dieťa v náručí,“ vysvetlil.

Otec Josha je príkladom, že všetko sa dá, keď sa chce. „Ak tento starý otec dokáže odolať tomu, aby vošiel dovnútra, viem, že aj my ostatní to dokážeme,“ uzavrel.