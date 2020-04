TASR

Čaputovú vo Veľkom Krtíši potešilo, že navštívené firmy stále vyrábajú a neprepúšťajú

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová — Foto: TASR/Jakub Kotian

Veľký Krtíš 30. apríla (TASR) - Výrobcu komponentov pre automobily, rodinnú vinársku firmu a tiež textilný podnik navštívila vo štvrtok vo Veľkom Krtíši prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu sa zaujímala, ako podnikatelia zvládajú situáciu v súvislosti s novým koronavírusom, ako sa dotkla ich zamestnancov a ako sú pripravení znášať ekonomické a sociálne dopady súčasnej krízy.

„Veľký Krtíš sme si nevybrali náhodou, keďže patrí do dvadsiatky najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. Vo firmách som sa zaujímala o to, aké sú dopady krízy. Dozvedela som sa, že dve z firiem zatiaľ výrazným spôsobom dopady krízy nepocítili, pretože mali objednávky. Zatiaľ ale svoje produkty nemôžu vyvážať, preto bude pre nich dôležité uvoľňovanie opatrení, samozrejme pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí," uviedla.

Neboli nútené prepúšťať

Firmy podľa nej neboli nútené prepúšťať, či zvažovať prepúšťanie, čo je dobrá správa. Návšteva výrobných podnikov sa uskutočnila pri príležitosti 1. mája - Sviatku práce. „Myslím, že doba, ktorú žijeme, nám dáva za pravdu, že zamestnanie je vysoká hodnota a nie je samozrejmosťou a môže byť niekedy ohrozené,“ pripomenula prezidentka.

Z navštívených firiem len jedna požiadala o pomoc štátu a túto už aj dostala. Podľa Čaputovej sa ukazuje, že štátna pomoc je v takejto chvíli nenahraditeľná a veľmi dôležitá.