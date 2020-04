TASR

Africký pohár národov by sa mal presunúť na rok 2022

Tradičný turnaj sa mal konať v Kamerune od 9. januára do 6. februára.

Na snímke uprostred kapitán alžírskej futbalovej reprezentácie Riyad Mahrez drží nad hlavou pohárovú trofej víťaza Afrického pohára národov po víťazstve vo finále nad Senegalom 1:0 v egyptskej Káhire 19. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Káhira 30. apríla (TASR) - Africký pohár národov (APN) 2021 by sa by mal presunúť na rok 2022. Uviedol to novinár Mohammed Nejari na sociálnej sieti Twitter.

Tradičný turnaj sa mal konať v Kamerune od 9. januára do 6. februára. Trofej na predchádzajúcom šampionáte získalo Alžírsko.