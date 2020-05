Monika Hanigovská

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 98-ročný doktor v čase pandémie stále ordinuje: Svojich pacientov nechce prestať liečiť ani napriek rizikám

Zrejme najstarší francúzsky lekár bojuje v čase pandémie a do dôchodku sa rozhodne nechystá.

Doktor Christian Chenay. — Foto: Reprofoto YouTube/Le Parisien

CHEVILLY-LARUE 1. mája – Vo francúzskej dedinke v regióne Île-de-France sa ráno 98-ročný doktor vychystá do ambulancie, aby pomáhal tam, kde to najviac treba. Christian Chenay sa nenechal odradiť od svojho povolania napriek tomu, že vo svojom úctyhodnom veku patrí do rizikovej skupiny ľudí ohrozených novým koronavírusm.

Doktor prezrádza, že impulzom naďalej pomáhať druhým je čiastočne nedostatok francúzskych miestnych lekárov. V otcových stopách sa vybral aj syn. Dnes je však už na dôchodku, zatiaľ čo otec stále nevyzliekol svoj plášť.

Pomáha na internete aj tvárou v tvár

Doktor v ambulancii organizuje virtuálne konzultácie so svojimi pacientmi. Mnohí k nemu chodia aj desiatky rokov. Odhodlaný doktor, ktorý onedlho oslávi svoje 99. narodeniny, je vo výbornej kondícii. Pri konzultáciách nenosí ani okuliare.

V čase pandémie s pacientmi komunikuje telefonicky aj prostredníctvom internetu, pričom sa stará aj o ľudí v opatrovateľskom dome, kde ubytovaným poskytuje oporu.

Je to už tradícia

Doktor sa nechce vzdať myšlienky ukončenia návštev v opatrovateľskom domove pre misionárov, do ktorého prvýkrát stúpil v roku 1951. Tvrdí, že sa nemôže len tak otočiť chrbtom k desaťročným vzťahom, ktoré si tam vytvoril, a to napriek tomu, že sa tieto sociálne zariadenia považujú za rizikové.

„Poznal som ich od doby, keď boli mladými študentskými kňazmi. Odišli do Ameriky, Afriky a Indie,“ uviedol pre New York Post a dodal: „Teraz sú starí a je im zle.“