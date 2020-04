Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kedysi učili turistov potápať, teraz inštruktori vysádzajú koraly, aby zachránili Veľkú koralovú bariéru

Rodinná spoločnosť, ktorá sa zaoberá organizáciou potápačských zájazdov, dúfa, že výsadbou koralov na Veľkej koralovej bariére pri pobreží Austrálie zníži ničivý vplyv ľudskej činnosti.

Úlomky koralov pripínajú na útesy. — Foto: Repro foto/Green Matters

CAIRNS 30. apríla - Pandémia nového koronavírusu zasiahla tvrdo aj cestovný ruch. Austrálska spoločnosť zameraná na potápačskú turistiku Passions of Paradise musela dočasne zatvoriť prevádzku.

Inštruktori spoločnosti však svoj voľný čas využívajú zmysluplne. Vysádzajú koraly vo Veľkej koralovej bariére, najväčšej sústave koralových útesov a ostrovčekov na Zemi, ktorú ohrozuje rastúca teplota morskej vody.

Veľká koralová bariéra a jej význam Najväčší korálový útes sveta má asi 600 ostrov a ostrovčekov a poskytuje útočisko stovkám druhov rýb, vtákov, morských hadov a inému morskému životu. Je to bohatý a zložitý ekosystém, ktorý môžeme porovnať iba s tropickým dažďovým pralesom. Od roku 1981 je pod ochranou UNESCO. Bariéra navyše absorbuje energiu z vĺn a chráni ľudí, ktorí žijú pozdĺž pobrežia, pred externými poveternostnými javmi.

Umiestnili už 1000 kusov

Passions of Paradise je rodinná firma orientované na ekoturizmus so sídlom v Cairns. Turistov vodí potápať sa práve k nádherným útesom Veľkej koralovej bariéry. Po tom, čo museli zatvoriť, sa zapojili do projektu Coral Nature, ktorého cieľom je vysádzať pri jednom z útesov bariéry koraly.

Doposiaľ sa im podarilo umiestniť 1000 kusov pomocou techniky korálových úchytiek. Do nich sa dávajú úlomky koralov, ktoré sa odlomili prirodzenou cestou. Úlomky najprv putujú do akejsi „škôlky“, keď podrastú, uchytia ich na útes.

Nová technika

Do projektu sa zapojilo ďalších päť miestnych spoločnosti. Projekt riadi Dr. David Suggett z Technickej univerzite v Sydney. Na programe sa dobrovoľne zúčastňujú dvaja sprievodcovia z Passion Paradise, morský biológ Kirsty Whitman a koordinátor environmentálnej udržateľnosti Russell Hosp.

Veľká korálová bariéra je domovom mnohých živočíchov. Foto: Instagram/passionsofparadise

Lorna Howlettová, koordinátorka projektu a doktorandka na Technickej univerzite v Sydney, tvrdí, že je to prvýkrát, čo pracovníci cestovného ruchu spolupracujú s výskumníkmi v oblasti Veľkej koralovej bariéry; ale čo je dôležitejšie, je to prvýkrát, keď sa používa špeciálna úchytka na uchytenie koralov na útes.

Zdroj: Green Matters