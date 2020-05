Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Zachraňovala životy v Afrike, v čase krízy sa lekárka Monika vrátila domov: Chcela som pomôcť kolegom na Slovensku

Monika vymenila modeling za prácu lekárky. V Afrike denne zachraňovala životy, no v čase pandémie sa rozhodla, že sa vráti na Slovensko.

Monika pomáhala ako lekárka v Afrike, v dnešných dňoch pomáha na Slovensku. — Foto: Facebook - Monička Paločková, Instagram - moi_monicka

3. mája - Monika Paločková vyhrala pred ôsmimi rokmi súťaž Miss stredných škôl. Aj napriek tomu, že sa istý čas venovala modelingu, už v detstve snívala o tom, že by chcela pomáhať tým, ktorí to skutočne potrebujú. Hneď po vyštudovaní medicíny odišla pomáhať do Burundi, malej, ale veľmi ľudnatej krajiny v Afrike. Jej ďalšie kroky viedli do Južného Sudánu a následne do Kene. V sťažených podmienkach zachraňovala životy ľudí sedem dní v týždni, pričom ďalšie tri dni mala aj večernú službu. V čase, keď potvrdili prvé prípady nákazy koronavírusom na Slovensku, sa rozhodla, že sa vráti do rodnej krajiny. V dnešných dňoch pôsobí na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch.

„Spolu s kolegami sa nestretávame so starými rodičmi, ja sa nestretávam ani s rodičmi, čo je veľmi bolestivé, ale robím to pre ich dobro,“ hovorí pre Dobré noviny lekárka Monika Paločková.

V rozhovore s lekárkou sa dozviete: kedy a prečo sa vrátila na Slovensko,

ako vyzerá jej bežný deň,

ako prebieha testovanie na Covid-19,

koľkokrát prišla do priameho kontaktu s nakazeným,

ako vníma momentálnu situáciu na Slovensku.

Mali obrovské šťastie

Aká je situácia v dnešných dňoch v Afrike? Šíri sa koronavírus aj v oblastiach, kde ste pôsobili ako lekárka?

Koronavírus sa šíri aj vo východnej Afrike, no určite menej, ako v Európe. Je to dané nielen počasím, ale aj zložením obyvateľstva. Taktiež sa tam testuje menej, čo znamená, že nemôžem s určitosťou povedať, či sú čísla relevantné. Každopádne, aj v dnešných dňoch mapujem situáciu v Afrike.

Jej snom bolo vždy pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Foto: Instagram - moi_monicka

Monika denne zachraňovala životy v Afrike. Foto: Instagram - moi_monicka

Kedy ste sa rozhodli vrátiť sa na Slovensko?

V polovici marca, keď bolo zrejmé, že situácia na Slovensku si bude vyžadovať moju pomoc. V tom čase som bola v Keni, kde boli potvrdené len tri prípady. Rozhodla som sa, že na istý čas opustím Afriku, aby som mohla pomôcť kolegom na Slovensku. Ak by sa situácia na Slovensku zastabilizovala a v Afrike rapídne zhoršila, vrátim sa tam aj s pomôckami a liekmi.

Už v marci však začali niektoré letecké spoločnosti rušiť lety. Nemali ste problém dostať sa na Slovensko?

Celý proces bol náročný a neistý. Prechádzali sme z krajiny do krajiny s neistotou, či odletíme. Keď sme prileteli do Paríža, mali sme obrovské šťastie. Náš let bol posledný, všetky lety do Viedne boli následne zrušené.

Museli ste byť v povinnej dvojtýždňovej karanténe?

Na Slovensko som pricestovala v čase, keď ešte nebola povinná karanténa v štátnych zariadeniach. Mohla som si vybrať, či budem v domácej karanténe alebo v štátnom karanténnom zariadení. Mala som šťastie, že ma rodičia prichýlili domov a podujali sa byť taktiež v karanténe.

Presúvali ste sa z krajiny do krajiny, prešli ste cez viaceré letiská, kde je riziko nákazy pomerne veľké. Dali ste sa po návrate domov otestovať?

Keďže som nemala žiadne symptómy, testovať som sa na nedávala. No musím povedať, že testovala som sa už dvakrát, keďže som v rámci pôsobenia na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch prišla do priameho kontaktu s nakazeným.

Náročná práca lekára

Oslovila vás samotná nemocnica s prosbou o pomoc alebo ste sa ponúkli vy, že sa po príchode na Slovensko a dvojtýždňovej karanténe postavíte do prvej línie?

Pred odchodom do Afriky som pracovala v tejto klinike. Z Afriky som mapovala situáciu na Slovensku a predtým, ako sa zriadili odberové miesta a kontajnery na odber vzoriek z hrdla a nosu, všetci pacienti sa koncentrovali na Kramáre. Moji kolegovia vyšetrili počas jednej služby 40 až 50 pacientov, pri každom z nich si museli meniť ochranný oblek. Bolo to nielen fyzicky, ale aj psychicky náročné. Lekári nespali, veľa slúžili a boli vyčerpaní. Práve preto som sa rozhodla, že pomôžem v domovskej klinike.

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Každý deň je úplne iný. Jeden deň vykonávam čisto lekársku prácu, ďalší deň prácu lekárov a sestier, potom zas cestujeme a testujeme pacientov v domovoch dôchodcov. Bez toho, aby som sa chcela sťažovať, v práci som každý deň minimálne desať hodín. Po každom dni však cítim, že sme odviedli veľký kus práce.

Ako vyzerá deň, keď testujete pacientov na ochorenie Covid-19?

Vstávam o šiestej ráno, aby som o siedmej mohla byť na rannom stretnutí, kde sa dozviem aktuálne informácie. Musím však povedať, že máme skvelú krízovú manažérku, ktorá veľmi dobre vedie krízovú situáciu na Kramároch. O ôsmej ráno si obliekam ochranný oblek čí iné ochranné pomôcky a rozdeľujeme si prácu v odberovom mieste. Od deviatej do šiestej prebiehajú odbery. Spočiatku sme denne vyšetrili 120 pacientov, dnes je to okolo 60 až 70. Som teda sedem až osem hodín v podrepe, s pacientmi komunikujeme cez desaťcentimetrový otvor na okne a dávame im inštrukcie, ako by mali držať hlavu. Po každom odbere sa dezinfikujeme a tento proces sa opakuje v závislosti od počtu pacientov. Aj keď je to náročné, nad vodou nás drží dobrá partia a nálada, ktorú si medzi sebou vytvárame.

Monika spolu s kolegami. Foto: Facebook - Monička Paločková

Monika s kolegami. Foto: Facebook - Monička Paločková

S rodičmi sa nestretáva

Čo všetko musíte mať na sebe, keď testujete pacientov?

Tyvek, teda špeciálny oblek, ktorý je na zips. Na nohách mám návleky, ústa a nos si kryjem respirátorom, ktorý je prekrytý rúškom. Oči si chránim okuliarmi alebo ochranným štítom, na hlave mám kapucňu, ktorá je súčasťou tyveku. Na rukách mám pár hrubých chirurgických rukavíc, na nich jednorazové chirurgické rukavice, ktoré si meníme po každom vyšetrenom pacientovi.

S akými príznakmi prichádzajú tí, ktorí majú podozrenie na koronavírus?

Majú najmä horúčku, suchý kašeľ, problémy s dýchaním, bolesť hrdla. Okrem toho ďalším príznakom je pridružená bolesť svalov, tela, únava či hnačka.

Neobávate sa možnej nákazy, prípadne, že by ste mohli nakaziť blízkych?

Nemám strach, no mám rešpekt. V priestoroch nemocnice máme zvýšenú ochranu, pohybujeme sa v oblekoch a iných ochranných pomôckach. Nepodceňujem situáciu a robím všetko pre to, aby som nenakazila seba či príbuzných.

Spolu s kolegami sa nestretávame so starými rodičmi, ja sa nestretávam ani s rodičmi, čo je veľmi bolestivé, ale robím to pre ich dobro. S ľuďmi sa stretávam minimálne, pretože je v mojom záujme, aby koronavírus opustil Slovensko čo najskôr.

Monika v práci. Foto: Facebook - Monička Paločková

Monika po návrate na Slovensko bojuje v prvej línii. Foto: Facebook - Monika Paločková

Nápor na lekárov, zdravotné sestry či iných hrdinov dnešných dní je od vypuknutia koronavírusu veľký. Ako zvládate situáciu vy?

Snažím sa situáciu zvládať s nadhľadom. Dni plynú rýchlo, no som rada, že táto situácia prinútila ľudí zamyslieť sa nad tým, čo je dôležité a čo vôbec stojí za to, aby sme to riešili. Ľudia sú zodpovednejší, ohľaduplnejší a vyhľadávajú viac prírodu ako nákupné centrá.

Slovensko prijalo prísne opatrenia a počet nakazených u nás nestúpa tak, ako v iných európskych krajinách. Je to podľa vás spôsobené aj tým, že sme disciplinovaní?

Som hrdá na Slovákov, pretože rešpektujú a poslúchajú nariadenia krízového štábu. Naše čísla hovoria za našu disciplínu, nie je to zázrak ani špeciálna imunita, ktorou Slovenskou oplýva. To, že dosahujeme relatívne dobré čísla v porovnaní s ostatnými krajinami, je výsledok disciplíny a rešpektu. Chcela by som vyzvať a poprosiť všetkých Slovákov, aby vytrvali v tomto boji a aby dodržiavali aj naďalej všetky nariadenia. Verím, že to spolu zvládneme.