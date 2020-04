Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tom Hanks daroval svoju plazmu na výskum koronavírusu. Podelil sa aj o svoje dojmy z odberu

Herec Tom Hanks zdieľal fotky, ako daruje plazmu.

LOS ANGELES 30. apríla - Obľúbený herec Tom Hanks spolu so svojou ženou Ritou Wilson urobili dobrý skutok, hneď po tom, čo sa zotavili z ochorenia COVID-19.

Plazmu daroval na výskum

Manželia darovali svoju krvnú plazmu. Odborníci totiž dúfajú, že krv ľudí, ktorí sa vyliečili, by mohla obsahovať veľké množstvo protilátok, ktorými by mohli liečiť ďalších pacientov. Hanks sa o tento zážitok podelil na sociálnej sieti, kde zdieľal fotografie obrovského vrecka obsahujúceho svetlo žltú tekutinu. „Je to tak jednoduché, ako si zdriemnuť,“ napísal po odbere.

Celý priebeh choroby zdieľali s verejnosťou

Manželia boli jedni z prvých Hollywoodskych hviezd, ktoré sa nakazili koronavírusom. Slabosť ich prepadla počas natáčania filmu v Austrálii. Priebeh choroby pravidelne zdieľali so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Po tom, čo sa z choroby zotavili, vrátili sa domov do Los Angeles.

Fotky, ktoré publikoval Tom Hanks na Instagrame. Foto: Instagram - tomhanks

Dúfa, že plazma niekomu pomôže

Po návrate sa zapísali do lekárskej štúdie, aby zistili, či ich plazma obsahuje protilátky užitočné pre vedcov pracujúcich na vývoji vakcíny.

Obaja boli schválení ako vhodní darcovia, pretože sú nosičmi protilátok. Hanks, dúfa, že jeho a manželkina plazma budú užitočné v boji proti koronavírusu.