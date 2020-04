TASR

Dnes o 15:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Froome sa už zotavil, jeho jediný cieľ je piaty triumf na Tour

Britský cyklista Chris Froome sa počas pandémie koronavírusu tvrdo pripravuje v domácich podmienkach a smeruje za jediným cieľom.

Britský cyklista Chris Froome — Foto: TASR/AP

Paríž 28. apríla (TASR) - Britský cyklista Chris Froome sa počas pandémie koronavírusu tvrdo pripravuje v domácich podmienkach a smeruje za jediným cieľom, ktorý na túto sezónu má, vyhrať piatykrát v kariére Tour de France.

Ak by sa mu to podarilo, zaradil by sa k legendám Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi. Froome získal svoj prvý žltý dres v roku 2013 a ďalšie tri pridal v rokoch 2015-2017.

Trénuje v domácich podmienkach

O piaty triumf sa chcel pokúsiť už vlani, no pri páde na Critérium du Dauphiné utrpel početné fraktúry, po novembrovej operácii infekciu a do súťažného kolotoča sa vrátil až v závere februára na pretekoch Okolo Spojených arabských emirátov. Krátko po nich však prerušil sezónu koronavírus.

Momentálne trénuje v domácich podmienkach v Monaku a za týždeň najazdí na trenažéri približne 30 hodín. Postupne sa dostáva do dobrej formy a v príprave na Tour mu pomohol aj fakt, že ani jeho súperi nemôžu počas karanténnych opatrení trénovať na ceste a súťažiť. Tour po presunutí odštartuje 29. augusta a vyvrcholí 20. septembra.

Zotavil sa už takmer úplne

„Zdalo sa nemožné, že by som mohol ísť po vlaňajšej havárii za svojím piatym triumfom, no som tu a pripravený. Nerád hovorím o limitoch, život profesionálnych cyklistov je neustále o stanovovaní nových cieľov. Vždy, keď som stál proti nepriazni, ešte viac som sa snažil všetkým dokázať, že sa mýlia,“uviedol vo videu na sociálnej sieti, z ktorého citoval portál cyclingnews.com.

Podľa jeho vlastných slov sa už takmer úplne zotavil zo zdravotných problémov. „Ide to dobre, povedal by som, že je to už skoro kompletné. Ešte stále robím nejaké cvičenia na posilnenie pravej strany, ktorú som si zranil, ale opäť som v normálnom tréningovom zaťažení," povedal jazdec tímu Ineos.

Pre denník L‘Equipe uviedol, že jeho sen je ukončiť kariéru s najväčším počtom celkových víťazstiev na Tour v histórii. Na to potrebuje už len dve: „Bol by to perfektný scenár, ale to vyžaduje ešte veľmi veľa práce.“

Mohol by byť druhý najstarší víťaz Tour

Froome oslávi v máji 35 rokov a ak by sa mu v septembri podarilo vyhrať piatu Tour, stal by sa druhým najstarším držiteľom žltého dresu. Rekordér je Belgičan Firmin Lambot, ktorý ho získal v roku 1922 vo veku 36 rokov.

Froome by sa chcel po Tour predstaviť na MS vo Švajčiarsku. Uvažuje aj o jedných pretekoch z dvojice Giro d’Italia a Vuelta a Espana. Talianska Grand Tour odštartuje 3. a vyvrcholí 25. októbra, Vuelta je na programe ako záverečné podujatie WorldTour od 1. novembra.