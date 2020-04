Michaela Mäsiarová

Veľryby majú priestor konečne sa porozprávať. Oceány sú vďaka karanténe tichšie

Nová štúdia hovorí o významnom poklese hluku pod morskou hladinou a nízkofrekvečných zvukov spojených s lodnou prepravou. Skvelá správa je to najmä pre väčšinu morského osadenstva.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay.com

VANCOUVER 30. apríla - Boli sme unesení, keď svet obleteli fotografie čírych benátskych vôd, do ktorých sa dokonca vrátili ryby. Nedýchali sme, keď sme sa dozvedeli, že v Indii je po rokoch vidieť nebesky modrú oblohu a miera znečistenia ovzdušia sa tam priblížila k hranici zdraviu neohrozujúcemu stavu.

Tisíce korytnačiek z Floridy so svojimi mláďatkami vďaka prázdnym plážam prežijú cestu zo svojich hniezd späť do mora a my nestačíme vychádzať z údivu. Príroda v týchto časoch prechádza očistou, rovnako ako my. Naberá nový dych a ponúka priestor prirodzeným procesom.

Oceány sú tichšie

Ku všetkým úžasným, vyššie spomínaným plusom, aké so sebou priniesla povinná izolácia celého ľudstva, pridávajú vedci ďalšiu. Veľryby sa konečne môžu pozhovárať. Hluk lodí ich už neruší. Aspoň nateraz.

Vedci najnovšie našli dôkazy o mimoriadnom poklese znečistenia hlukom pod vodou. Konkrétne ide o nízkofrekvenčné zvuky spojené s loďami. Vedci skúmali podvodné zvukové signály v reálnom čase z observatórií morského dna, ktoré prevádzkuje spoločnosť Ocean Networks Canada v blízkosti prístavu mesta Vancouver. Súčasná kríza je tak podľa kompetentných v skutočnosti skvelou správou pre veľryby a iné morské tvory. Informáciu prináša portál Unilad.

Poklesu hluku až o päť decibelov

Výskumná práca zaoberajúca sa týmito javmi opisuje skúmanie akustického výkonu v rozsahu 100 Hz z dvoch pracovísk – vnútrozemského a pobrežného – spôsobom merania „hlasitosti“. Zaznamenali výrazný pokles hluku na oboch miestach. David Barclay, pomocný profesor oceánografie na Dalhousskej univerzite a hlavný autor štúdie, tvrdí, že podvodný hluk pri tejto frekvencii „má účinky na morské cicavce“.

Ako uvádza portál The Guardian, „od 1. januára do 1. apríla došlo k trvalému poklesu hluku o štyri alebo päť decibelov“. Barclay tiež pripomenul, že ekonomické údaje z prístavu vykázali v rovnakom časovom období pokles vývozu a dovozu o približne 20%. Apríl zvyčajne znamená začiatok sezóny výletných lodí, no prebiehajúca kríza v oblasti verejného zdravia ju zastavila.

Takáto príležitosť sa vraj už neobjaví

„Máme príležitosť na počúvanie - a táto príležitosť na počúvanie sa v našom živote znova neobjaví. Čo vieme o veľrybách na juhovýchode Aljašky, je to, že čím väčší hluk je okolo nich, tým je ich menej ‚počuť“," tvrdí Michelle Fournet, námorná akustička na Cornellskej univerzite, ktorá študuje veľryby na juhovýchode Aljašky.

Vedci momentálne dúfajú, že tento prírodný experiment, ktorý zabezpečuje tichšie oceány, im pomôže zistiť, aké výhody z toho plynú z dlhodobého hľadiska. Viac detailov o výskume nájdete aj na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie.