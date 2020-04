Michaela Mäsiarová

Milovníci histórie zatajujú dych. V Stredomorí objavili vraky, ktoré môžu prepísať dejiny

Dvanásť unikátnych vrakov objavili archeológovia vo vodách východného Stredomoria a po piatich rokoch usilovnej práce prinášajú detaily.

Na snímke časť objaveného nákladu. — Foto: Reprofoto Youtube/MEMO

STREDOZEMNÉ MORE 29. apríla - Od 50. rokov minulého storočia archeológovia a bádatelia prehľadávajú východné Stredomorie v snahe nájsť vraky lodí, ktoré sa potopili práve na miestach pozdĺž historicky mimoriadne významnej námornej trasy.

Britská expedícia vedená tímom Enigma Shipwreck Project (ESP) teraz po piatich rokoch prichádza s úžasnými objavmi, ktoré môžu doslova prepísať históriu. Milovníci námornej a obchodnej histórie nevychádzajú z údivu. Príbeh priniesol aj portál Novinky.cz.

Dvanásť poriadne vzácnych vrakov

Vedci v posledných rokoch usilovne pracovali na skupine dvanástich vrakov, pričom niektoré sú staré viac ako 2000 rokov. Najstarší vrak pochádza z 3. storočia pred naším letopočtom, ten najnovší je z 19. storočia. Skupina vrakov ležala dva kilometre pod morskou hladinou medzi Cyprom a Libanonom.

„Je to skutočne prelomové. Ide o jeden z najvýznamnejších stredomorských objavov svojho druhu v histórii,“ uviedol archeológ a vedúci projektu Sean Kingsley pre denník Observer.

Kolos, ktorý uniesol až 1000 ton

Zrejme najvýznamnejším nálezom je obchodná loď z Osmanskej ríše zo 17. storočia. Tú Kingsley popísal, ako „absolútny kolos“. Táto loď bola tak obrovská, že by sa na jej palubu vraj zmestili dve bežné obchodné lode tej doby.

Jej rozsiahly náklad obsahoval stovky artefaktov a vzácnych predmetov zo štrnástich rôznych kultúr a civilizácií. Nechýbala talianska maľovaná váza, indické korenie, ale aj vzácny čínsky porcelán, ktorý je najstarším, aký sa kedy podarilo v Stredomorí „vyloviť“.

ESP uvádza, že nález tejto lode je spojivom k doposiaľ neznámej námornej ceste, ktorá viedla z Číny do Perzie cez Červené more, a končila vo východnom Stredomorí. Odborníci sa domnievajú, že táto loď šla ku dnu okolo roku 1630 na ceste z Egypta do Istanbulu. To by však znamenalo, že v tej dobe bola priechodná vodná cesta medzi Červeným a Stredozemným morom.

Predchodca dnešného Suezského prieplavu bol síce vybudovaný už v staroveku, no doposiaľ sa historici domnievali, že v 17. storočí nebol v prevádzke. Vrak lode popísali ako časovú schránku, ktorá rozpráva príbehy počiatku globalizovaného sveta.

„Objavené predmety pochádzajú od štrnástich rôznych civilizácii, čo je úchvatne kozmopolitná zásielka vtedajšej doby. Loď merala 43 metrov a uniesla náklad s hmotnosťou tisíc ton. Ide celosvetovo o jednu najúchvatnejších ukážok námornej technológie a obchodu. Jej veľkosť odpovedá rozsahu jej nákladu,“ vyjadril sa Kingsley.

Len náklad čínskeho porcelánu obsahuje 360 šálok a tanierov, ktoré boli vytvorené vo vypaľovacích peciach v meste, ktoré je dodnes považované za „hlavné mesto porcelánu“.

Nález dlho tajili

„Vraky ležia mimo hraníc ktorejkoľvek civilizácie. Všetky pozostatky sme najprv nafotili a natočili pomocou prvotriednej profesionálnej techniky. Pre vedu a objavovanie podmorského sveta ide o veľký krok,“ uviedol jeden z vedúcich projektu, Steven Vallery.

Posledné práce tímu Enigma na mieste prebehli už na konci roka 2015. Následný proces však trval dlhé roky a zostal nepublikovaný, teda až dodnes. Kingsley tvrdí, že tím verí, že sa celá kolekcia dostane do stálej zbierky nejakého veľkého verejného múzea.