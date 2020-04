Ľubomíra Somodiová

Chcete sa vyhnuť ďalším pandémiám? Prestaňme ničiť prírodu a zvieratá, varujú poprední vedci

Ľudí je na planéte čoraz viac a čoraz častejšie prichádzajú do kontaktu s divokými zvieratami, ktoré sú nosičmi mnohých vírusov. Navyše v globalizovanom svete sa náš pohyb urýchlil. Vedci preto varujú pred ďalšími pandémiami, ktoré môžu mať oveľa väčšie následky ako šíriaci sa koronavírus.

Ilustračná foto. — Foto: TASR/AP,P ixabay/jochemy

BRATISLAVA 29. marca - V budúcnosti môžu byť pandémie oveľa častejším javom a môžu sa šíriť oveľa rýchlejšie, pokiaľ ľudstvo nedokáže zásadne zmeniť spôsob, akým ničí životné prostredie a divokú prírodu. Varujú poprední vedci.

„Predpokladá sa, že cicavce a vodné vtáky v sebe nesú ďalších 1,7 milióna neidentifikovateľných vírusov. Jeden z nich môže byť ďalším potencionálnym „prenášačom X,“ čo môže mať ďalšie a omnoho väčšie následky ako šírenie COVID-19,“ hovoria odborníci na globálnu biodiverzitu.

Za pandémiu môže človek

V často citovanom článku upozorňujú na to, že potenciál pre budúce pandémie je obrovský, a že ťažkosti spôsobené koronavírusom „môžu byť len začiatkom“. „Existuje len jeden druh, ktorý je zodpovedný za pandémiu Covid-19 - my. Podobne ako kríza v oblasti klímy a biodiverzity, aj nedávna pandémia sú priamym dôsledkom ľudskej činnosti,“ myslia si.

Hoci sa vedci zhodujú, že nový koronavírus má všetky znaky prírodného pôvodu a následného prenosu zo zvieraťa na človeka, stále nevieme, či sa pacient nula nakazil náhodne, prenosom vírusu zo zvieraťa, alebo sa nakazil zvieracím vírusom, ktorý sa skúmal v laboratóriách, keďže je známe, že vo wuchanskom virologickom inštitúte sa skúmali aj mutácie koronavírusov z netopierov.

A to aj tých vysoko infekčných, ktoré môžu nakaziť aj človeka a viesť k epidémii. Touto možnosťou sa začala zaoberať aj americká vláda a na prešetrenie pôvodu vírusu vyzvala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Ľudia, hospodárske zvieratá a divoké sú v omnoho väčšom kontakte

Vedci upozorňujú na to, že v oblastiach s veľkým počtom voľne žijúcich živočíchov a rýchlo rastúcou populáciou, ktorá zasahuje do ich prirodzeného prostredia, dobrou infraštruktúrou a veľkým množstvom hospodárskych zvierat „sa vytvorila dokonala búrka“, keďže medzi druhmi existuje vysoký potenciál šírenia vírusov. Sú to práve tieto miesta, kde je najvyšší podiel prenosu vírusov zo zvieraťa na človeka.

Tiger. Foto: Pexels.

Ľudstvo zničilo viac ako 85 percent mokradí a obsadilo viac ako jednu tretinu všetkej pôdy a väčšinu sladkej vody na pestovanie plodín a živočíšnu výrobu. „K tomu pridajte neregulovaný obchod s voľne žijúcimi zvieratami a prudký rast globálnej leteckej dopravy a je zrejmé, že vírus, ktorý kedysi neškodne šíril medzi druhmi netopierov v juhovýchodnej Ázii, infikoval takmer 3 milióny ľudí, priniesol nespočetné ľudské utrpenie a zastavil ekonomiku a spoločnosť na celom svete,“ píšu a dodávajú: „Toto je ľudský podiel na vzniku pandémie.“

Nutnosť zmeny v spôsobe života

Väčšina zvierat má vírusy, kvôli ktorým nemusia byť choré, ale pandémie sú spôsobené rastúcim počtom ľudí, ktorí s týmito zvieratami prichádzajú do priameho kontaktu.

Vedci považujú za kľúčovú „transformačnú zmenu“, čo znamená, že vyzývajú na „zásadnú celosystémovú reorganizáciu naprieč technologickými, hospodárskymi a sociálnymi faktormi vrátane paradigiem, cieľov a hodnôt, presadzujúcich sociálnu a environmentálnu zodpovednosť vo všetkých odvetviach“.

Stále je príležitosť predísť pandémiam

Podľa nich je ekonomika založená na vzorci, „ktorý si ekonomický rast cení za každú cenu,“ Zároveň dodávajú, že ľudia majú „príležitosť, aby sa zabránilo šíreniu pandémií.

Tiež nabádajú vlády na prístup nazývaný „jedno zdravie,“ teda uvedomenie si spojitosti medzi zdravím ľudí, prírody a rastlín. „Môžeme sa vymaniť sa zo súčasnej krízy silnejší a odolnejší, ako kedykoľvek predtým – ak to chceme dosiahnuť, výber politík musí zahŕňať ochranu prírody - aby príroda mohla zas pomôcť chrániť nás,“ uzatvorili.