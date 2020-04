Dobré noviny

Dnes o 09:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bude to ďalší veľký hit? Karmen Pál-Baláž má optimistickú novinku s klipom plným slovenských krás

Mladá slovenská speváčka prichádza s novinkou plnou pozitívnej energie. Pieseň pre ňu napísal hitmaker Adam Ďurica.

Na snímke záber z nového videoklipu. — Foto: Reprofoto Youtube/Karmen Pál-Baláž

BRATISLAVA 29. apríla - Z albumu Kúzlo, ktorý vyšiel koncom minulého roka, prichádza Karmen Pál-Baláž s ďalším singlom Zažiť ešte raz. K piesni natočila aj videoklip, ktorý prináša skvelú letnú atmosféru.

„Chceli sme spraviť niečo, z čoho bude Karmen a jej osobnosť priamo vyžarovať. Myslím, že takéto pozitívne letné pesničky k nej a jej image výborne sedia. Klip sme natáčali v Šaštíne na prírodnom jazere Gazarka a v noci sme natáčali v Nemšovej na Ranchi 13,“ približuje režisér videa Robo Bošeľa.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu prebiehalo natáčanie za prísneho dodržiavania hygienických štandardov: „Koronavírus nám natáčanie, dá sa povedať, aj zľahčil aj sťažil. Zľahčil nám ho v zmysle, že priestory, kde sme chceli točiť, sme nemuseli “odľudňovať“, ale zároveň v rámci obstarávania rekvizít a oblečenia nám zatvorené obchody značne skomplikovali situáciu.“

Hereckým partnerom bol po ukončení povinnej karantény jej priateľ

Karmen sa len niekoľko týždňov predtým vrátila aj s priateľom z Nemecka, takže aj natáčanie sa muselo posunúť kvôli povinnej karanténe. Keďže ju však absolvovala s priateľom Jarom, bolo rozhodnuté aj o jej hereckom partnerovi.

„Pesničku mi napísal Adam Ďurica, je aj textovo aj hudobne pozitívne naladená, preto sme sa rozhodli natočiť k tomu letný klip v domácom prostredí, na Slovensku, pri jazere a pri ohníku na lúke. Mám z toho veľkú radosť, že si v klipe so mnou zahral Jaro. Tajne som si to aj priala mať s ním spoločný klip plný lásky, ale som si ani nevedela predstaviť, že na to príde vhodná chvíľa. Bolo to milé natáčanie, doslova som sa na nič nemusela hrať, len byť sama sebou,“ opisuje natáčanie Karmen.