Škótska vláda odporúča ľuďom zakrývať si tvár na verejných miestach

V utorok to oznámila škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová — Foto: TASR/AP

Edinburgh 28. apríla (TASR) - Škótska vláda odporúča, aby si ľudia zakrývali tváre tam, kde je ťažké udržiavať odstup, napríklad vo verejnej doprave alebo vo vnútri obchodov s potravinami. V utorok to oznámila škótska premiérka Nicola Sturgeonová.

Zároveň informovala, že ľudí vo veku nad 70 rokov budú pri prijímaní do nemocnice testovať na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom. Správy o tom priniesli televízne stanice BBC a CNN.

Premiérka na každodennom brífingu o pandémii koronavírusu pripustila, že dôkazy o výhodách pokrývok tváre nie sú „obrovské“, ale uviedla, že môžu byť „prínosom“, keď sa nosia v uzatvorených priestoroch.

Škótska vláda vo vyhlásení napísala: „Dôkazy o používaní pokrývok tváre sú obmedzené, ale môžu mať určitý prínos, keď vyjdete z domu a vstúpite do uzatvorených priestorov, predovšetkým tam, kde je ťažšie zachovávať odstup a kde je riziko blízkeho kontaktu s veľkým počtom ľudí, s ktorým sa obvykle nestretávate. Takým príkladom je cestovanie verejnou dopravou alebo vstup do obchodu s potravinami, kde nie je vždy možné udržať odstup dva metre od ďalšieho zákazníka.“

Sturgeonová dodala, že nosenie rúšok či šatiek pokrývajúcich nos a ústa neznamená, že netreba dodržiavať ostatné pravidlá sociálneho odstupu. Škótska líderka spresnila, že osoby nad 70 rokov budú pri prijímaní do nemocnice testovať na COVID-19 a testy im budú robiť každé štyri dni počas celej hospitalizácie.

Podľa premiérky testy pomôžu zistiť, do akej miery sa koronavírus šíri po nemocniciach. Sturgeonová dodala, že koncom tohto mesiaca dosiahne kapacita testovania v Škótsku 3500 testov denne - bude to teda desaťnásobne viac v porovnaní so začiatkom pandémie.

Premiérka doplnila, že testovaných bolo už 20 000 pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb aj ich rodinných príslušníkov.