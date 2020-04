TASR

Reštaurácie počas koronakrízy nosia zdravotníkom jedlo zadarmo

Reštaurácie v čase koronakrízy zabezpečujú zadarmo donášku jedla personálu nemocníc v prvej línii.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 28. apríla (TASR) - Reštaurácie v čase koronakrízy zabezpečujú zadarmo donášku jedla personálu nemocníc v prvej línii. Do výzvy iniciatívy Jedlo zdravotníkom sa zapojili desiatky reštaurácií, ktoré im pravidelne vozia obedy a večere. Zatiaľ najmä personálu v najvyťaženejších nemocniciach a oddeleniach v Bratislave, no postupne sa do výzvy pridávajú aj Žilina, Pezinok či Malacky.

Mnohé zúčastnené prevádzky sú v zložitej situácii a začali sa transformovať na donášky. Solidaritu, spolupatričnosť a podporu prejavujú aj zákazníci, ktorí objednávkou jedla pre seba podporia sprostredkovane zdravotníkov aj samotné reštaurácie.

„Preto sa tiež snažíme šíriť osvetu o tom, aby si ľudia aspoň raz za čas - podľa svojich finančných možností - objednali jedlo z reštaurácie,“ hovorí koordinátorka iniciatívy Jedlo Zdravotníkom Kamila Slašťanová.

V Bratislave koordinujú donášku v spolupráci s vedením Univerzitnej Nemocnice Bratislava najmä na tzv. červené kliniky, ako aj na centrálne príjmy a prijímacie oddelenia nemocníc na Kramároch, v Petržalke, v Ružinove a v Starom meste na Mickiewiczovej. Keď sa pokryjú všetky časy týchto najvyťaženejších oddelení, jedlo putuje aj na operačné strediská záchrannej zdravotnej služby či záchranárom.

„Je úžasné vidieť, ako rôzne reštaurácie v týchto aj pre nich neľahkých časoch dokážu nezištne pomáhať a zabezpečiť tak pre našich lekárov a sestry stravu zadarmo. (...) Ďakujeme za túto veľkú pomoc,“ povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková.

Od konca apríla je možné iniciatívu podporiť aj finančným príspevkom na podporu projektu, alebo príspevkom konkrétnej reštaurácii, ktorá je v iniciatíve zapojená. Pomôže tiež objednávka jedla z týchto reštaurácií pre seba. Zoznam reštaurácií, ktoré sa do iniciatívy zapojili, je aktualizovaný na stránke www.jedlozdravotnikom.sk.