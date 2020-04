TASR

Dnes o 13:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hokejová Liga majstrov bez Banskej Bystrice. So zmeneným formátom sa začne v októbri

Slovenský hokejový klub HC ’05 iClinic Banská Bystrica sa vzdal práva štartu v Lige majstrov 2020/2021.

Na archívnej snímke zľava Martin Nemčík (Banská Bystrica) a Johnny Kneubuehler (Ambri-Piotta) v zápase hokejovej Ligy majstrov v roku 2019 — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - Slovenský hokejový klub HC ’05 iClinic Banská Bystrica sa vzdal práva štartu v Lige majstrov 2020/2021. Pre TASR to potvrdil športový manažér klubu Július Koval. Namiesto účastníka Tipsport Ligy získal poslednú voľnú kartu do budúcosezónnej edície LM druhý tím po základnej časti bieloruskej ligy Neman Grodno.

Banskobystričania v predčasne ukončenej tipsportligovej sezóne 2019/2020 napokon nezískali svoj štvrtý majstrovský titul, no ako platní víťazi základnej časti mali právo účasti v nasledujúcom ročníku LM.

Sezónu odohrajú v Brezne

Ako však v utorok informoval oficiálny web Ligy majstrov, predstavitelia najvyššej slovenskej súťaže požiadali vedenie LM o nahradenie svojho zástupcu iným tímom, dôvody súvisia s infraštruktúrou. Bystrica totiž plánuje odohrať domáce zápasy v sezóne 2020/2021 na menšom štadióne v 40 kilometrov vzdialenom Brezne, domovskú arénu „baranov“ by mala čakať rekonštrukcia.

Trojnásobný slovenský šampión už vlani zvažoval, že nevyužije právo podať prihlášku do Ligy majstrov 2019/2020. Účasť v nej považoval za finančne stratovú, manažér Július Koval vtedy povedal, že štartom v nej ohrozuje klub vlastnú finančnú bezpečnosť.

Už minulú sezónu nechceli hrať

Bystričania napokon zmenili názor a do súťaže sa prihlásili, v G-skupine obsadili so ziskom troch bodov nepostupové štvrté miesto. „Po poslednom skupinovom zápase sme oficiálne vyhlásili, že sa v budúcnosti nebudeme snažiť hrať Ligu majstrov, aj keby sme sa do nej kvalifikovali. Na našich dôvodoch sa odvtedy nič nezmenilo. V súčasnej situácii sme sa nad účasťou v Lige majstrov už vôbec nezamýšľali," uviedol Koval pre TASR.

Klub už vo februári avizoval rekonštrukciu svojho zimného štadióna, konkrétne jeho západnú tribúnu. Odvtedy však dianie v krajine negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Hokejové súťaže predčasne ukončili, kluby rátajú finančné straty, mestá zmenili svoje finančné priority.

„Je to najmä otázka mesta, ktoré má rekonštrukciu na starosti. Súčasná situácia to môže ovplyvniť. S mestom ohľadne rekonštrukcie komunikujeme, z tých rozhovorov nám vyplýva, že nič nie je isté, nič nie je jasné. Ak by sa z rôznych dôvodov nedala rekonštrukcia uskutočniť, radi by sme odohrali nasledujúcu sezónu na domácom štadióne," dodal Koval.

Nový formát a o mesiac neskôr

Pre pandémiu odštartuje nový ročník LM s viac ako mesačným oneskorením, navyše so zásadne zmeneným hracím formátom. Liga neponúkne zápasy v základných skupinách, 32 účastníkov začne hrať rovno play off, až do semifinále systémom doma - vonku, finále sa odohrá na jeden zápas 9. februára 2021.

Súťaž namiesto 3. septembra odštartuje až 6. októbra. „Hokejová Liga majstrov je paneurópska súťaž, v ktorej sa predstavia tímy z 13 krajín. To znamená, že sme závislí na rozhodnutiach a predpisoch stanovenými 13 rôznymi vládami,“ uviedol prezident súťaže Peter Zahner.

„Tímy, ktoré plánujú v novom ročníku LM štartovať, musia byť schopné cestovať. Naším cieľom je, aby sa všetky zápasy hrali bez obmedzenia a s fanúšikmi na štadiónoch. Chápeme, že zmena formátu je nečakaná, ale zvláštna doba si žiada zvláštne opatrenia,“ citoval Zahnera web LM. Vyžrebovanie súťaže sa uskutoční 20. mája.