Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Umelú bariéru na Hrone si odstránila rieka sama. Počkala na 18 povolení a potom roztrhla múr

Príroda si nájde vlastnú cestu. Zdĺhavý proces odstraňovania nefunkčnej bariéry na Hrone ukončila rieka sama – roztrhla múr. Informoval o tom Svetový fond na ochranu prírody Slovensko.

Na odstránenie bariéry bolo potrebných 18 súhlasov. Rieka si nakoniec poradila sama.Foto z jari 2020. — Foto: WWF Slovensko/Miroslav Očadlík

POHORELSKÁ MAŠA 28. apríla - Ľudia po celom svete zregulovali mnohé rieky a prehradili ich stavbami, ktoré plnia rôzny účel, od protipovodňovej ochrany, cez náhon pre elektrárne až po zlepšenie zavlažovacieho systému. Mnohé z týchto stavieb dnes stratili význam, prípadne sú v zlom technickom stave.

Takéto stavby máme aj na Slovensku. Medzinárodná mimovládna organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko za posledné dva roky identifikoval na našom území niekoľko nefunkčných bariér, ktoré by mali byť podľa neho čo najskôr odstránené, aby sa vrátila rieke dynamika, voľnosť a život.

Vodné diela dožívajú Odstraňovanie priehrad a bariér na riekach je trendom minimálne posledných 20 rokov. Ako prví na svete ich začali búrať v 90. rokoch Francúzi. Podľa údajov organizácie European Rivers Network (ERN) bolo už v Európe na riekach odstránených viac ako 3 500 priehrad. Podobný trend je aj v USA. Minulý rok zničilo staré hrádze až 26 štátov. Američania postupne obnovili pôvodný charakter toku riek v dĺžke 1565 kilometrov.

Stará a nefunkčná bariéra

Jednou z nich, ktoré WWF navrhoval odstrániť, bol aj stupeň na rieke Hron pri Pohorelskej Maši neďaleko Brezna.

Skoro 30 metrov dlhý a 1,4 m vysoký stupeň postavili približne v polovici 19. storočia a patril do technologickej sústavy vtedajších železiarní. Ich história siaha do konca 18. storočia, no časy najväčšej modernizácie a prosperity zažili v 19. storočí, keď prešli do vlastníctva známeho rodu priemyselníkov a šľachticov Coburgovcov. Železiarne prosperovali do prvej svetovej vojny. Potom výroba upadla pre vysoké náklady súvisiace s dovozom rudy.

Na odstránenie bariéry bolo potrebných 18 súhlasov.Foto z jari 2020. Foto: WWF Slovensko/Miroslav Očadlík

Zdá sa, že administratívne úkony sa rieke zdali zdĺhavé

Cesta na odstránenie múru si žiadala zdĺhavé administratívne úkony. Najprv bolo potrebné absolvovať dlhé rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Náročný proces rokovaní a vybavovania 18 povolení, vrátane vypracovania projektu na jeho odstránenie, rieka nakoniec ukončila sama.

Ryby budú môcť slobodnejšie migrovať

Murovaný stupeň strhla voda pri zvýšených prietokoch. Odstránila tak bariéru, ktorá bola prekážkou nielen pre ryby, ale aj pre prirodzený transport látok.

Lokalita patrí do Územia európskeho významu - Alúvium Hrona, v ktorom sú predmetom ochrany aj druhy rýb, ako sú hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý či mihuľa ukrajinská. Tie teraz môžu na tomto úseku opäť slobodnejšie migrovať.

Podľa WWF je to krásny príklad toho, ako si dynamický riečny ekosystém prinavrátil svoje stratené kontinuum, no zároveň varovný signál pre vodohospodárov, aby začali intenzívne riešiť bariéry na tokoch.

Súhlasiť musela obec, plynári či dokonca poskytovateľ internetu

„WWF Slovensko dlhodobo upozorňuje na potrebu odstraňovania starých a nefunkčných bariér na riekach na Slovensku. V rámci ich mapovania sme zostavili aj prehľad tých, ktoré predstavujú už len zbytočné prekážky pre migráciu rýb a iných organizmov. So správcom toku, Slovenským vodohospodárskym podnikom, sme začali spolupracovať na odstránení takýchto bariér. Jednou z prvých, ktorá sa mala odstrániť, bol práve stupeň v Pohorelskej Maši,“ vysvetľuje Miroslav Očadlík, expert na problematiku vôd vo WWF Slovensko.

Na fotografií je súčasný stav po odstránení prekážky. Foto: WWF Slovensko/Miroslav Očadlík

„Už minulý rok sme pripravili projektovú dokumentáciu a začali získavať potrebné povolenia. Hoci išlo o veľmi starú a nefunkčnú bariéru, potrebovali sme až 18 kladných stanovísk. Išlo predovšetkým o stanovisko obce, správy majetku, ciest a správcov rôznych sietí, od plynárov, cez elektrikárov či dokonca poskytovateľov internetu alebo prevádzkovateľa ropovodu,“ dodáva Miro Očadlík.

Posledné zvyšky bariéry odstránil v týchto dňoch správca toku – SVP Banská Bystrica pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR.

WWF bude v mapovaní nefunkčných bariér naďalej pracovať

„WWF bude ďalej sledovať vývoj tohto riečneho ekosystému a prípadne navrhne opatrenia potrebné na obnovu čo možno najprirodzenejšieho stavu. Budeme tiež pokračovať v mapovaní nefunkčných bariér na našich riekach a v spolupráci so správcom tokov pracovať na ich odstránení. Zatiaľ máme rozpracované odstránenie starého stavidla na potoku Hučava v Očovej i bariéru na Zázrivskom potoku. Veríme, že nové vedenie Ministerstva životného prostredia SR zváži i administratívne zaťaženie pri odstraňovaní bariér na tokoch,“ dodáva Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.