Podľa jej otca, dlhoročného filmového tvorcu a špecialistu na voľne žijúce hyeny sú to nepochopené zvieratá. Inteligentné tvory, ktorým, ak porozumieme, môžete mať s nimi vzťah ako s domácim psom.

Nezvyčajné priateľstvo medzi dievčatkom a hyenami. — Foto: Reprofoto YouTube/Kim Wolhuter

ZIMBABWE 28. apríla – Kim Wolhuter je špecialista na voľne žijúce hyeny a preto spolu so svojou rodinou žijú v divočine Sango Wildlife Conservancy, kde ich študuje a roky natáča v ich prirodzenom prostredí.

O týchto stále medzi ľuďmi nie veľmi obľúbených tvoroch má svoju jasnú mienku. Vraví, že hyeny sú veľmi inteligentné zvieratá a k nemu a jeho 2-ročnej dcére Kiki chodia len kvôli náklonnosti a láske.

„Svojho psa musíte kŕmiť, sú od vás závislí. Tieto divoké zvieratá k nám prichádzajú iba kvôli láske a náklonnosti, takže náš vzťah s nimi je na úplne inej úrovni,“ cituje slová špecialistu britský denník Daily Mail.

Dokumentarista nikdy nekŕmi hyeny, takže nie sú na ňom závislé, čo podľa neho robí ich vzťah „lepším“ ako so psom.

Hyeny zvyčajne reagujú na malé bytosti odlišne

Kiki v jedno ráno sledovala otca pri práci s hyenami. Huňaté hravé tvory ju zaujali a preto poprosila otca, či by si s nimi mohla zabehať.

„Spočiatku som sa zdráhal, pretože hyeny zvyčajne reagujú na malé bytosti veľmi odlišne. Ale prosila ma, a tak som si povedal, že ak ju budem držať, malo by to byť v poriadku,“ načrtol začiatok ich neobyčajného priateľstva skúsený dokumentarista.

„Mláďatá boli len zvedavé a chceli ju len oňuchať, lebo sa s ňou ešte nehrali. „Bol som trochu váhavý, či mám dcéru k nim pustiť, pretože pri hre jemne kúšu,“ povedal úprimne Kim.

Ako vysvetlil, nemajú ruky ako ľudia, ktorými by sa s niekým hrali, takže pri hre stisnú zuby, rovnako ako šteniatka. Pozorovaním si však všimol, že mláďaťa sú stále vo fáze objavovania a tak ich „nechal priblížiť sa k nej."

Ako pes

„Medzi domácimi a divokými zvieratami nie je skutočne rozdiel. Áno, sú nebezpečné, ale to sú i domáci maznáčikovia,“ myslí si muž. „Nie je neobvyklé, že v správach vidíte, ako niekoho pohrýzol alebo roztrhal pes.“

„Väčšinu času sme v ich blízkosti radi. A to samé platí pre divoká zvieratá. Akonáhle ich pochopíte a porozumiete im, môžete s nimi mať rovnaký vzťah ako s vaším psom.“

Zlý príklad Levieho kráľa

Kim, ktorý si s nimi stihol aj zaplávať, dúfa, že ľudia časom zmenia postoj k hyenám. Myslí si, že negatívne svetlo na ne vrhla najmä obľúbená a známa disneyovka Leví kráľ.

„Dnes je tento film pravdepodobne najvýznamnejším dôvodom, prečo ľudia nenávidia hyeny,“ a ako dodal, nič z toho nie je opodstatnené, pretože sú to vraj veľmi inteligentné zvieratá. „Sú to veľmi úspešní lovci, úžasné matky a radi sa so mnou hrajú,“ uzavrel špecialista.