Tímea Gurová

8-ročného chlapčeka menom Corona šikanovali. Napísal o tom Tomovi Hanksovi a ten pre neho spravil niečo nádherné

Hollywoodskeho herca dojalo trápenie malého chlapca. V liste ho podporil a ukázal svoje veľké srdce.

Toma Hanksa s manželkou Ritou Wilsonovou dojal úprimný list od malého chlapca. — Foto: TASR/ FB: 7 NEWS Gold Coast

AUSTRÁLIA 28. apríla – Deti vedia byť kruté. Osemročný chlapec napísal o svojom trápení hercovi Tomovi Hanksovi. Práve v ňom videl svoju spriaznenú dušu po tom, čo svetu potvrdil, že on aj jeho manželka boli pozitívne otestovaní na koronavírus. Malý austrálsky chlapec sa totiž volá Corona a za svoje meno si v triede užil posmešky aj šikanu.

„Počul som v správach, že ty a tvoja manželka ste chytili koronavírus. Ste v poriadku?“ písal Corona De Vries v liste Tomovi Hanksovi, informuje kanál Seven.

Napísal mu, že má svoje meno rád, ale keď ho spolužiaci začali nazývať koronavírusom, dosť ho to nahnevalo.

Dostal písací stroj svojho mena

Hanks nemohol nechať chlapcov list len tak a okrem odpovede, mu poslal aj písací stroj značky Corona zo svojej vlastnej zbierky.

„Milý Corona, tvoj list moju ženu aj mňa veľmi potešil! Ďakujem ti za to, že si takým dobrým priateľom – priatelia rozveseľujú svojich priateľov, keď sa necítia dobre,“ písal Tom v liste Coronovi.

„Vieš, ty si jediný človek s menom Corona, ktorého poznám. Je to ako prsteň okolo slnka, ako koruna,“ písal Tom na písacom stroji značky Corona, ktorý si vzal so sebou do Austrálie a venoval ho chlapcovi.

Malému Coronovi odkázal, aby dospelých poprosil, aby mu ukázali, ako stroj funguje a odpísal mu späť. Rukou na záver listu doplnil odkaz: „P.S. Vo mne máš priateľa!“