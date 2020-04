Slovenskom sa šíri skvelá nová výzva: Spravte aj vy dobrý skutok a odmena vás neminie

Pavol Hirka

Posledné týždne sú veľkým náporom na psychiku mnohých ľudí. Ponúkame vám možnosť, ako si túto náročnú situáciu aspoň trochu uľahčiť.

Aj Slováci už ukázali, že v čase pandémie si dokážu navzájom pomáhať. Mladí ľudia sa napríklad ponúkali nakúpiť tým starším. Niekedy však stačí len zavolať vašim blízkym, ktorí sa možno cítia osamelí. — Foto: TASR/AP, Facebook/Katarína Baginová

BRATISLAVA 29. apríla – Pandémia nového koronavírusu paralyzovala celú planétu. Obrovské množstvo ľudí zrazu zo dňa na deň muselo zostať doma a prispôsobiť svoj režim novej situácii. A pre niektorých z nich to nie je jednoduché.

Počas posledných týždňov zo všetkých strán počúvame, aby sme si dávali pozor a aby sme nezabúdali na zodpovednosť. Predsa len, tentokrát nejde iba o nás, ale aj o ľudí, ktorí sú nám blízki. Zodpovední môžeme byť zároveň aj inak - napríklad robením dobrých skutkov, ktoré sú v ťažkých časoch prepotrebným stimulom pre psychiku každého z nás.

Dobré skutky robia ľudia drvivú väčšinu času nezištne a s myšlienkou, že jednoducho chcú niekomu pomôcť. Rodičom, starým rodičom, svojim deťom, ale aj tým, ktorých nepoznáme osobne. Malá motivácia navyše však určite nezaškodí.

Za dobrotu... veľa dát

Motivovať k tomu, aby ste zostali doma (ak to, samozrejme, je možné), sa usilujú aj rôzne kampane. O2 so svojou veľkou výzvou na to však ide trochu inak. Operátor prichádza s kampaňou s názvom Dobré dáta a odmena za splnenie niekoľkých jednoduchých úloh je poriadne lákavá – až 40 gigabajtov mobilných dát.

Výzvy to nie sú hocijaké. Okrem toho, že sa pri nich môžete uvoľniť, viete aj pomôcť vašim blízkym. Ide v nich jednoducho najmä o dobré skutky.

„Aby dáta vystačili nielen na prácu a na učenie, ale aj na videohovory s blízkymi, s ktorými sa teraz nemôžeme stretnúť, na hudbu a na zábavu, rozhodli sme sa prísť s jednoduchou možnosťou, ako získať dáta navyše,“ vysvetľuje šéfka marketingovej komunikácie O2 Slovakia Lucia Petrášová.

Čo teda stačí urobiť?

Pomôžte deťom s učením

Pandémia v mnohých prípadoch ponúkla možnosť stráviť viac času s deťmi, ktoré nechodia do škôl, ale vzdelávajú sa doma. Ani pre naše ratolesti nie je súčasná situácia jednoduchá. Odrezanie od kolektívu nemusia všetky niesť dobre. Prvých 10 GB dát môžete získať už za takú maličkosť, ako je pomoc vašim deťom.

Stačí, ak nahráte fotku, ako sa s nimi doma učíte, a ste za vodou. Pozor, výzva platí nielen pre rodičov, ale aj pre učiteľov, ktorí učia svojich žiakov prostredníctvom internetu.

Za trochu pohybu veľká odmena

Hoci v prvej fáze uvoľňovania opatrení došlo aj k otvoreniu vonkajších športovísk, aj napriek tomu sa odporúča byť opatrný. Zacvičiť si a rozhýbať svaly môžete s deťmi aj doma. Pomôcť vám s tým môže aj olympionik Matej Tóth s projektom Telesná na doma, kde predstavuje sériu cvičení, ale aj tanečník Laci Strike.

Inšpirujte sa jedným z nich, nahrajte video, ako doma cvíčite ako náš chodec, alebo napodobňujete kroky známeho tanečníka, a získajte ďalších 10 GB dát.

Zavolajte svojim starým rodičom

Jednou z najohrozenejších skupín počas súčasnej situácie sú seniori - naše babky, dedkovia, ale aj mamy a otcovia. Keďže mnohí sú v rámci prevencie izolovaní od svojich rodín, určite ich poteší telefonát alebo videohovor s deťmi, vnúčatami alebo priateľmi.

Môžete preto spojiť príjemné s užitočným a peknými slovami potešiť tých, ktorí to potrebujú. Nahrajte fotku hovoru so svojimi staršími rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi, a ďalších 10 GB dát je vašich.

Podporte umelcov

V ťažkej situácii sa ocitli aj mnohí slovenskí umelci, ktorí nám obvykle svojim talentom spríjemňujú chvíle voľna - a možno to vo vašom prípade robia aj počas domácej izolácie. Podporiť môžete aj ich.

Ak si vypočujete slovenských hudobníkov na niektorej zo streamovacích platforiem (YouTube, Spotify, Tidal), prípadne si pozriete online divadelné predstavenie, pomôžete im aj sebe. Získate totiž ďalších 10 GB dát.

Ako sa zapojiť?

Dôkazy v podobe fotografií a videí o tom, že ste výzvu splnili, je potrebné nahrať na stránku dobredata.o2.sk, pričom po schválení dostanete kód, ktorý si následne môžete aktivovať. Aby ste si dáta mohli vychutnať, mali by ste byť zákazníkom O2.

Ak nie ste, môžete sa zapojiť napríklad po zaobstaraní karty O2 Voľnosť. Výzvy v rámci Dobrých dát môžete plniť do 15. mája 2020, pričom dáta si môžete aktivovať do 30. júna 2020.