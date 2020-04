TASR

Dnes o 20:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní EÚ pomôže vyzbierať 7,5 miliardy eur na liečbu koronavírusu pre celý svet

Európska únia a jej partneri sa rozhodli usporiadať celosvetový darcovský maratón, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia.

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová — Foto: TASR/AP

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska únia sa spolu so svojimi globálnymi partnermi snaží rozbehnúť darcovskú kampaň, ktorá by mala byť v rámci celosvetovej reakcie na pandémiu nového druhu koronavírusu spustená od 4. mája. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie zdravotnícke organizácie spoločne vyzvali na akciu s cieľom zabezpečiť rýchly a spravodlivý prístup k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu pre všetkých.

Darcovský maratón

Európska únia a jej partneri sa rozhodli usporiadať celosvetový darcovský maratón, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia. Únia sa pridala ku krajinám a organizáciám z celého sveta s výzvou, aby spoločne darovali na tento účel finančné zdroje a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu vo výške 7,5 miliardy eur.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že teba spojiť celý svet, jeho lídrov a ľudí v boji proti koronavírusu. „Už o desať dní iniciujeme globálne darcovské úsilie. Skutočný maratón! Pretože boj proti koronavírusu si vyžaduje globálnu reakciu a neprestajnú činnosť na mnohých frontoch. Musíme vyvinúť vakcínu, vyrábať ju a nasadiť ju vo všetkých kútoch sveta. A musíme ju sprístupniť za prijateľné ceny,“ opísala situáciu.

Výzva vládam, ale aj filantropom, umelcom a občanom

Podľa jej slov bude eurokomisia od 4. mája registrovať všetky záväzky krajín a nadácií a v rovnaký deň oznámi aj ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude neustále dopĺňať príspevky darcov.

Komisia v tejto súvislosti vyzvala vlády, vedúcich predstaviteľov podnikateľského sektora, verejných činiteľov, filantropov, umelcov a občanov, aby zvyšovali informovanosť o tomto globálnom darcovskom úsilí.

Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, na správne liečebné postupy a na vývoj a distribúciu vakcín.

Vakcíny slúžia všetkým

Komisia začala s odpočítaním času do spustenia tohto maratónu už v pondelok, v prvý deň Svetového imunizačného týždňa. Imunizačné týždne usporadúva každý rok Organizácia Spojených národov. Téma tohto roka má názov Vakcíny slúžia všetkým (#VaccinesWork for All) a kampaň OSN sa zameriava na to, že vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých ľudí na svete.

WHO a počiatočná skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia spustili 24. apríla prelomovú, globálnu spoluprácu v záujme urýchleného rozvoja a vytvárania nových zdravotníckych technológií v súvislosti s chorobou COVID-19 a pre zaistenie spravodlivého globálneho prístupu k ni

Vyčlenili už stovky miliónov eur

Členmi skupiny sú nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF), Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI), Globálny fond, Medzinárodný nástroj pre nákup liekov (UNITAID), nadácia Wellcome Trust a Svetová banka (SB). Spolu sa zaviazali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je spravodlivý globálny prístup k inovačným nástrojom na boj proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých.

Komisia pripomenula, že doteraz už vyčlenila stovky miliónov eur na opatrenia v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sa majú použiť na vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a zdravotníckych systémov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu.