TASR

Rýchlostného kanoistu Vlčeka nezastaví zlomená noha: Času je ešte dosť

Rekonvalescencia slovenského rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka po operácii zlomenej nohy prebieha bez komplikácií.

Na snímke vľavo Erik Vlček — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Komárno 27. apríla (TASR) - Rekonvalescencia slovenského rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka po operácii zlomenej nohy prebieha bez komplikácií. Zákrok absolvoval pred dvoma týždňami, ešte mesiac bude mať nohu v ortéze.

Vlček je presvedčený, že zranenie, ktoré si spôsobil počas nohejbalu, ho neobmedzí v príprave na olympijské hry, kde plánuje štartovať rekordný šiestykrát. Strieborný medailista z OH v Pekingu 2008 i Ria de Janeira 2016 a držiteľ bronzu z Atén 2004 na trati K4 - 1000 metrov prezradil nielen detaily svojho zdravotného stavu, ale zaspomínal si aj na obdobie, ktoré zraneniu predchádzalo.

Pandémia ich zastihla v USA

Slovenskú kanoistickú reprezentáciu zastihlo vypuknutie pandémie koronavírusu na sústredení v americkom stredisku Newton Beach. „Po ťažkej zimnej príprave sme sa tešili, že toto monotónne obdobie máme za sebou a konečne začneme pádlovať. Sústredenie v zámorí sme však napokon museli ukončiť skôr, ako sme pôvodne plánovali. Po dvoch týždňoch sme sa rozhodli, že sa vrátime domov. Situácia sa začala zhoršovať,“ opísal Vlček obdobie, ktoré tesne predchádzalo zavádzaniu bezpečnostných opatrení na celom svete.

Ako všetci navrátilci do vlasti v tom čase, museli aj slovenskí reprezentanti nastúpiť do karantény: „Zo začiatku sme ani sami nevedeli, čo dvojtýždňová karanténa obsahuje. Chodili sme do posilňovne, cvičili sme na rôznych trenažéroch a snažili sme sa udržiavať vo forme, pretože v tom čase sme nevedeli, či sa olympiáda uskutoční v stanovenom termíne, alebo nie.“

Ak by sa nemusel vrátiť, možno by sa nezranil

Kanoistický veterán poznamenal, že neštandardná situácia môže mať prsty aj v jeho zranení: „Ak by nenastala táto situácia, nemuseli by sme sa vrátiť na Slovensko a možno by mi ani nenapadlo hrať nohejbal a robiť podobné aktivity. Moja zlomenina vyplynula z celej tejto situácie a z toho, že som robil veci, ktoré by som za bežných okolností nerobil. Musím dávať pozor, aby sa všetko správne zrástlo. Dúfam, že nenastanú ďalšie komplikácie a budem môcť absolvovať rehabilitáciu.“

Dosiaľ žiaden slovenský športovec ešte neštartoval na šiestich OH. Tridsaťosemročný Vlček sa môže výrazne zapísať do análov slovenského športu. „Počítam s tým, že už v júni by som mohol sadnúť do kajaku. Ak všetko pôjde, ako má, budem mať ešte päť mesiacov na prípravu a tréning na vode. Času je dosť. Zdravie je teraz prvoradé, no dúfam, že sa všetci priaznivci tešia na obnovenie športu,“ povedal slovenský kanoista v rozhovore pre stránku olympic.sk.