F1: Carey je čoraz viac presvedčený, že sezóna odštartuje v júli

Riaditeľ seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 Chase Carey je stále viac presvedčený, že sezóna odštartuje začiatkom júla.

Na snímke šéf Formuly 1 Američan Chase Carey — Foto: TASR/AP

Englewood 27. apríla (TASR) - Riaditeľ seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 Chase Carey je stále viac presvedčený, že sezóna odštartuje začiatkom júla. Podľa plánu by sa všetky podujatia v tomto roku mali odjazdiť pred prázdnymi tribúnami.

Carey zároveň oznámil, že kalendár veľkých cien stále nie je uzavretý. „Sústreďujeme sa na štart sezóny v Európe, kde sa bude jazdiť od júla do septembra. Prvé preteky sú na programe v Rakúsku prvý júlový víkend,“ oznámil v stanovisku.

15 až 17 veľkých cien

Šéf efjednotky by od septembra do novembra rád videl preteky pri hraniciach Európy a Ázie, v Ázii a v Amerike. „Sezónu zakončíme v decembri v Perzskom zálive. Tradičnému vyvrcholeniu v Abú Zabí budú predchádzať preteky v Bahrajne. Celkovo by to mohlo byť 15-18 veľkých cien,“ citovala Careyho agentúra DPA.

Sezóna F1 mala podľa pôvodného rozpisu odštartovať 15. marca Veľkou cenou Austrálie, no po potvrdení ochorenia COVID-19 u jedného zo zamestnancov McLarenu museli preteky odložiť.

Pre pandémiu museli neskôr odložiť či zrušiť bez náhrady desať veľkých cien, naposledy v pondelok rozhodli organizátori o zrušení Veľkej ceny Francúzska. Vedenie F1 predbežne počíta s reštartom sezóny 5. júla s VC Rakúska.