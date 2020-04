Monika Hanigovská

Dnes o 14:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zagratulovali dedkovi k 70-tke: Korona, nekorona rodina sa stretla pod jeho balkónom

Pod jedným zo slovenských panelákov sa stretla rodina, aby zagratulovala oslávencovi. Prichystali si veľký transparent a pustili mu aj narodeninovú pieseň.

Na oslávenca nezabudli ani v čase koronavírusu. — Foto: Facebook/Silvia Hodáková Petrušková

BRATISLAVA 27. apríla – Pod oknami jedného slovenského sídliska bolo pred pár dňami veselo. Napriek opatreniam, ktoré chránia našich starkých, sa srdečne gratulovalo a oslavovalo dožitých krásnych 70 rokov života.

Rodina oslávenca si pomohla „po svojom“ a na otca, dedka a pradedka nemohli v tento deň zabudnúť a oslavu v čase koronavírusu si prispôsobili.

„Korona nám prekazila oslavu s ockom. No korona nám nezabránila mu ísť zagratulovať. Ocko síce na balkóne a my pred, ale stálo to za to. Všetko sa dá, keď sa chce,“ úprimne sa vyznala Silvia Hodáková Petrušková vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Oslávenec sledoval svoju početnú rodinu z balkóna zo šiesteho poschodia, zatiaľ čo si rodina pripravila pre neho príhovor a veľký narodeninový transparent s nápisom „Všetko naj dedko, ľúbime,“ a nechýbala ani pieseň.

Rodina si gratuláciu nemohla nechať ujsť

„Ahoj, ocko, dedko, pradedko. Tak my sme predsa len prišli. Nemôžeme si to nechať ujsť. Uznávam, že táto gratulácia, je trošku chaotická a bláznivá, ale čo v tejto dobe nie je bláznivé?“ zaznelo z mikrofónu počas narodeninového príhovoru.

Dnes máš svoj deň, život letí ďalej

„My sme ti prišli zagratulovať, takže ti prajeme všetko, všetko najlepšie a táto pesnička je len a len pre teba. Započúvaj sa do tých krásnych slov, ľúbime ta,“ popriali oslávencovi pred panelákom, zatiaľ čo do okolia sa začínali ozývať slová „Dnes máš svůj den. Život letí ti dál,“ pieseň od Jareka Šimeka s príznačným názvom Narodeninová.