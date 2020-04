Michaela Mäsiarová

Dnes o 11:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Miami je vďaka pandémii bez vrážd už sedem týždňov. Je na tom najlepšie od roku 1957

Násilné trestné činy zaznamenávajú pre pandémiu prudký pokles po celej Amerike.

Na snímke mesto Miami. — Foto: Pixabay/MustangJoe

MIAMI 27. apríla - Miami je najdlhšie bez vrážd od roku 1957. Počas uplynulých siedmich týždňov v meste neprišlo k jedinej vražde. Florida tak zaznamenáva nábeh na prekonanie vyše šesťdesiat ročného rekordu, pod ktorý je definitívne podpísaná najmä formulka „Stay At Home“, alebo „Zostaň doma“. Verejnosti to oznámil hovorca policajného oddelenia v Miami. Informuje o tom britský portál Independent.

Starosta Francis Suarez vyhlásil mimoriadny stav pre spomalenie šírenia koronavírusu 12. marca. Od 17. februára do 12. apríla neboli v meste hlásené žiadne vraždy, vďaka čomu je na tom Miami najlepšie od roku 1957. Vtedy hlavné mesto Floridy nezaznamenalo hlásenie vraždy celých 9 týždňov a 3 dni.

Najviac zasiahnutý New York uvažuje o uvoľňovaní opatrení

V rámci USA zostáva najviac zasiahnutým štátom New York. Včera však guvernér Andrew Cuomo oznámil, že štát New York by mohol byť schopný začať už 15. mája uvoľňovať niektoré opatrenia. V štáte New York za uplynulých 24 hodín zaznamenali 367 nových úmrtí, čo Cuomo označil za „hrozné“. Ide však o najnižší denný nárast počtu obetí za obdobie niekoľkých týždňov. Počet úmrtí v štáte New York sa blíži k 17.000.

Osemdesiatšesťročná Raelene Critchlowová máva cez sklo svojej šesťročnej pravnučke Camille, ktorá ju prišla navštíviť do domova seniorov počas koronavírusovej pandémie v americkom meste Bountiful vo štvrtok 23. apríla 2020. Foto: TASR/AP

Guvernér podľa TASR povedal, že v niektorých oblastiach s „nízkym rizikom“ nákazy by sa mohla obnoviť činnosť v oblasti výstavby a výroby po tom, ako sa 15. mája skončí platnosť súčasných opatrení obmedzenia pohybu.

„Chystáme sa znovu otvárať vo fázach,“ povedal Cuomo. Úrady budú jednotlivé fázy začínať v dvojtýždenných intervaloch. Guvernér susedného štátu New Jersey Phil Murphy povedal, že v súčasnosti nad žiadnymi krokmi v súvislosti s uvoľňovaním opatrení neuvažuje.