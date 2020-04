TASR

Dnes o 07:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hráči v Taliansku budú môcť od 4. mája trénovať, prvé zápasy v júni

Futbalisti v Taliansku budú môcť od 4. mája vďaka uvoľňovaniu vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu začať s individuálnym tréningom.

Momentka zo šlágra Serie A medzi Juventusom a Interom v Turíne 8. marca 2020. — Foto: TASR/AP

Rím 27. apríla (TASR) - Futbalisti v Taliansku budú môcť od 4. mája vďaka uvoľňovaniu vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu začať s individuálnym tréningom. Od 18. mája budú mať povolené trénovať v skupinách a v júni by sa mohlo znovu začať hrať.

Ako informovala agentúra DPA, hráčov budú pravidelne testovať na prítomnosť nového koronavírusu. Kluby Serie A prisľúbili, že za každú použitú súpravu na testovanie COVID-19 darujú päť iných.

Zostáva odohrať 12 kôl

Najvyššiu taliansku futbalovú súťaž prerušili 9. marca, do konca zostáva odohrať 12 kôl, plus ďalšie štyri zápasy, ktoré odložili z 25. kola. Talianska futbalová federácia (FIGC) predĺžila lehotu na jej dokončenie do 2. augusta.

Chorobe COVID-19 alebo s ňou spojeným komplikáciám v Taliansku doteraz podľahlo 26 644 ľudí, ale v uplynulých dňoch sa situácia zlepšovala. Predseda vlády Giuseppe Conte oznámil harmonogram uvoľňovania obmedzení krátko po tom, ako v krajine zaznamenali za uplynulých 24 hodín 260 nových úmrtí na koronavírus, čo je najmenší denný prírastok od 14. marca.