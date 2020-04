TASR

Klopp chce do Liverpoolu získať Mbappého. Informácie zháňal u jeho otca

Na archívnej snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. — Foto: TASR/AP

Liverpool 26. apríla (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Jürgen Klopp by vo svojom tíme rád privítal Kyliana Mbappého. Na to, či by mal francúzsky útočník chuť v lete prestúpiť na ostrovy, sa nemecký kormidelník opýtal jeho otca Wilfrieda.

Informoval o tom francúzsky portál le10sport.com, podľa ktorého chce Klopp získať francúzskeho mladíka „za každú cenu“. Paríž Saint-Germain však požaduje rekordnú čiastku, ktorá by mala výrazne presiahnuť 200 miliónov eur.

„Aby som bol úprimný, milujem ho. To je teda hráč! A k tomu ešte aj milý chalan,“ vyhlásil o Mbappém pred časom Klopp, ktorý nikdy netajil svoj obdiv k nemu. V inom rozhovore však povedal, že PSG je finančne príliš silný a preto francúzskeho kanoniera nedokáže zlákať žiadny klub Premier League.

Dvadsaťjedenročný Mbappé má s PSG zmluvu do roku 2022, no rokovania o novej sa ťahajú už niekoľko mesiacov. V tejto sezóne odohral za Paríž dovedna 33 súťažných duelov, v ktorých strelil 30 gólov a pridal 17 asistencií.