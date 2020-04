TASR

Futbalový klub Olympique Lyon si chce udržať Depaya

Francúzsky futbalový klub Olympique Lyon má eminentný záujem o predĺženie zmluvy s holandským útočníkom Memphisom Depayom.

Memphis Depay z Lyonu sa teší z gólu v zápase G-skupiny 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Olympique Lyon - Zenit Petrohrad, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročného kapitána mužstva presviedčajú k pokračovaniu spolupráce prezident Lyonu Jean-Michel Aulas i tréner Rudi Garcia.

Chcú si ho udržať

„Pracujeme na tom, aby sme Memphisa udržali. Stretávame sa, padli nejaké návrhy, ale dohoda ešte nie je na stole. Urobíme všetko pre to, aby zostal. Myslím, že naše šance sú dobré," citoval portál lequipe.fr prvého muža lyonského klubu.

Depay prišiel do Lyonu v januári 2017 z Manchestru United a jeho súčasný kontrakt so sedemnásobným majstrom Francúzska platí do júna 2021.

V prebiehajúcej sezóne odohral dvanásť zápasov, v ktorých potvrdil výbornú fazónu a nastrieľal deväť gólov. Pred Vianocami si však vážne poranil koleno a do vypuknutia pandémie koronavírusu sa na trávnikoch neobjavil.