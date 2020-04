TASR

Dnes o 15:08 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tyson chystá návrat do ringu: Plánuje niekoľko charitatívnych duelov

V blízkom čase chystá absolvovať niekoľko charitatívnych duelov.

Bývalý boxerský šampión Mike Tyson. — Foto: TASR/AP

New York 24. apríla (TASR) - Bývalý boxerský šampión Mike Tyson plánuje návrat do ringu. Päťdesiattriročný Američan na sociálnej sieti prezradil, začal s tréningom a v blízkom čase chystá absolvovať niekoľko charitatívnych duelov.

Polámaný, ale chce si zahrať

„Minulý týždeň som boxoval. Bola to fuška, som z toho riadne polámaný," uviedol Tyson na instagrame. "Pracujem na tom, že by som to skúsil v ringu. Plánujem pár exhibičných zápasov na tri či štyri kolá, výťažok pôjde na charitu," citovali britské médiá známeho búrliváka, ktorý počas kariéry zarobil stovky miliónov dolárov, ale v roku 2003 zbankrotoval.

Tyson naposledy boxoval v roku 2005, keď prehral s Kevinom McBrideom. Titul majstra sveta si vybojoval vo veku 20 rokov ako historicky najmladší boxer v ťažkej váhe. V profiringu celkovo dosiahol 50 víťazstiev, z toho 44 KO, a utrpel šesť prehier.