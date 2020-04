TASR

Spišská Nová Ves sprístupňuje trhovisko i športoviská

Správa telovýchovných zariadení zároveň otvára tenisový areál a atletický štadión.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) - V súvislosti s prvou fázou uvoľňovania opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu sprístupňuje mesto Spišská Nová Ves mestské trhovisko.

Otvorili aj tenisový areál a atletický štadión

Správa telovýchovných zariadení (STEZ) zároveň otvára tenisový areál a atletický štadión. Informoval o tom Peter Klein z referátu krízového riadenia mestského úradu.

„Prevádzka trhoviska bude spustená od soboty 25. apríla za dodržania určitých bezpečnostných opatrení stanovených v núdzovom prevádzkovom poriadku," priblížil s tým, že prevádzkové hodiny sú od 6.00 do 15.00 h v pondelok až piatok a od 6.00 do 13.00 h v sobotu.

Podmienkou fungovania trhoviska je dodržiavanie stanoveného núdzového prevádzkového poriadku.

Prísne podmienky

„Na trhovisku bude zriadený jeden vstup a jeden výstup. Pri vstupe bude návštevníkom k dispozícii stojan na dezinfekciu rúk a každý dostane poradové číslo, pričom predbežne je stanovený limit maximálne 23 kupujúcich," vysvetlil počas zasadnutia krízového štábu vedúci oddelenia komunálneho servisu Tomáš Hamráček.

STEZ zároveň od pondelka 27. apríla sprístupňuje pre verejnosť mestský tenisový areál a Atletický štadión TJ Tatran. Na základe prijatých nariadení však bude zamedzený prístup do šatní, toaliet a spŕch.

„Vzhľadom na finančný dosah tejto krízy na chod organizácie STEZ bolo nutné upraviť otváracie hodiny u oboch športovísk," informoval riaditeľ STEZ-u Vladimír Hovaňák.

Tenisové kurty preto budú otvorené od pondelka do nedele v čase od 14.00 do 20.00 h, atletický štadión denne od 13.00 do 19.00 h.