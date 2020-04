TASR

Dnes o 09:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenské hádzanárky sa na ME 2020 nepredstavia

Slovenské hádzanárky sa nepredstavia na ME 2020 v Dánsku a Nórsku.

Na snímke tréner slovenskej reprezentácie žien v hádzanej Pavol Streicher v zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2020 v hádzanej Slovensko - Srbsko. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Viedeň 24. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa nepredstavia na ME 2020 v Dánsku a Nórsku.

Exekutíva Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v piatok pre pandémiu koronavírusu zrušila zvýšné štyri kolá kvalifikácie a na šampionáte sa predstavia rovnaké tímy ako na ME 2018 vo Francúzsku.

Slovenky figurovali po dvoch kolách 4. skupiny druhej fázy kvalifikácie bez bodu na tretej priečke tabuľky, o skóre pred Švajčiarskom. Skupinu viedli zhodne so štyrmi bodmi Rusky pred Srbskom, účasť na šampionáte si mali zabezpečiť prvé dva tímy.

Mali hrať ešte dvakrát

Zverenky kouča Pavla Streichera odohrali v kvalifikácii iba dva zápasy - v Rusku prehrali 14:35 a doma so Srbskom 26:27. Systémom doma-vonku mali hrať ešte dvakrát proti Švajčiarsku (pôvodne 25. marca v St. Gallene a 29. marca v Šali), doma s Ruskom (27. mája v Michalovciach) a v Srbsku (31. mája v Zrenjanine).

Duely ale pre pandémiu odložili a EHF v marci rozhodla, že zápasy 3. až 6. kola odohrajú začiatkom júna turnajovým spôsobom v jednom dejisku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však exekutíva EHF napokon na piatkovej videkonferencii zvyšok kvalifikácie zrušila.

Na ME 2020 žien od 3. do 20. decembra sa okrem hostiteľských tímov Dánska a Nórska predstavia úradujúce šampiónky Francúzky, Rusko, Holandsko, Rumunsko, Švédsko, Maďarsko, Čierna Hora, Nemecko, Srbsko, Španielsko, Slovinsko, Poľsko, Česko a Chorvátsko. Žreb základných skupín sa uskutoční 18. júna vo Viedni.

Situáciu akceptovali

„Je to škoda, ale myslím si, že to bolo očakávané a aj pochopiteľné rozhodnutie vzhľadom na celkovú situáciu," uviedol pre TASR tréner národného tímu Streicher.

„Tímy Ruska a Srbska potvrdili v našej skupine oprávnenosť svojho nasadenia na prvých dvoch miestach a je korektné, že sa predstavia na šampionáte. Nás môže mrzieť, že sa kvalifikácia skončila, pretože nášmu družstvu by pomohlo hrať ďalšie štyri zápasy aj vzhľadom na výkonnostný vývoj najmä našich mladých hráčok. Ale situácia je takáto a my to musíme rešpektovať. Čo bude ďalej, je teraz veľká neznáma. Ak to bude možné, chceli by sme mať na konci augusta krátky zraz, pretože ak sa sezóna rozbehne podľa plánu, už na jeseň by nás mala čakať predkvalifikácia MS."

Kritickejší názor na predčasné ukončenie kvalifikácie má prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša: „Takéto rozhodnutie od zeleného stola sme určite neuvítali a je trochu necitlivé. Nikto to s nami nekonzultoval, nečakali sme to, ale je samozrejmé, že to musíme akceptovať. Šampionát je ale až v decembri, takže si myslím, že ak by sa situácia zlepšila, bol by ešte priestor dohrať kvalifikáciu napríklad v septembrových termínoch. Ja verím, že to našu ženskú reprezentáciu teraz zdravo nakopne a ukáže to už v naledujúcej kvalifikácii."

Slovenské hádzanárky sa naposledy na vrcholnom podujatí predstavili na ME 2014 v Chorvátsku a Maďarsku.

Klasifikácia mužov prešla

Žreb kvalifikácie ME 2022 mužov, ktoré bude hostiť Slovensko spoločne s Maďarskom, sa podľa rozhodnutia exekutívy EHF uskutoční 16. júna. Pôvodne mal byť ešte 23. apríla v Pezinku, čo znemožnil šíriaci sa koronavírus a reštrikčné opatrenia. V júni prebehne v sídle EHF vo Viedni prostrednictvom videoprenosu s pripojenými štúdiami v Bratislave i v Budapešti.

Letné mládežnícke európske šampionáty, na ktorých sa mali predstaviť aj slovenskí juniori do 20 a kadeti do 18 rokov, EHF zatiaľ nezrušila a zvažuje možnosť, že sa uskutočnia v januári 2021.

Európska kvalifikácia na MS mužov v roku 2021 v Egypte už nebude pokračovať, na základe umiestnenia z ME 2020 na šampionát postúpili Slovinsko, Nemecko, Portugalsko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Bielorusko, Island, Česko a Francúzsko. Účasť už mali z Európy istú úradujúci Šampión Dánsko a spolu s ním Španielsko, Chorvátsko a Nórsko.

V mužskej Lige majstrov už nedokončia vyraďovaciu časť a na základe umiestnení v základých skupinách A a B sa na turnaji Final4 v Kolíne (28. a 29. decembra 2020) predstavia FC Barcelona, Paríž St. Germain, THW Kiel a Telekom Veszprém. Turnaj Final4 ženskej Ligy majstrov by mal byť 5. a 6. septembra v Budapešti a ešte predtým by sa mohli na tom istom mieste konať aj štvrťfinálové duely.

Ak by to nebolo možné, na turnaji by bojovalo kvarteto Metz Handball, Team Esbjerg, Győri ETO KC a Brest Bretagne Handball. EHF predčasne ukončila ďalšie európske poháre v sezóne 2019/2020 - Pohár EHF i Vyzývací pohár mužov i žien.