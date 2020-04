TASR

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku spúšťa druhú vlnu fundraisingu

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/UNLP Košice

Bratislava 24. apríla (TASR) – Iniciatíva Kto pomôže Slovensku spúšťa druhú vlnu fundraisingu, určenú na nákup ochranných pomôcok, ale aj na zabezpečenie drahšieho prístrojového vybavenia. TASR o tom informovala Michaela Lukovičová z iniciatívy.

Pomoc za takmer jeden milión eur

Lukovičová uviedla, že platforme sa za mesiac podarilo zabezpečiť pre zdravotníkov a opatrovateľom v prvej línii pomoc za takmer jeden milión eur.

„Spojili sa stovky firiem aj jednotlivcov a ukázali tak veľkú súdržnosť a podporu," spresnila Lukovičová. Dodala, že existujúci dopyt po potrebnom vybavení by však pokryl aj trojnásobok získanej sumy.

„Aj keď objem doručenej pomoci dosiahol enormné čísla, naši zdravotníci ani pracovníci v domovoch dôchodcov a v teréne stále nemajú zabezpečené potrebné vybavenie, aby mohli bezpečne pracovať,“ povedala Lucia Pašková, ktorá iniciatíve zastrešuje nákup a distribúciu ochranných pomôcok nemocniciam, ambulanciám a zariadeniam sociálnych služieb.

Zabezpečia aj trvalé vybavenie

Okrem klasických ochranných pomôcok tak podľa Lukovičovej pôjde o zabezpečenie síce drahšieho, ale trvalého vybavenia – germicídne žiariče a čističky vzduchu, po ktorých je dopyt najmä v zariadeniach sociálnych služieb.

Časť prostriedkov bude smerovať aj na pokrytie mimoriadnych investícií, ako je aktuálne napríklad príspevok pre Červený kríž v Banskej Bystrici na mobilnú odberovú jednotku.

V rámci Kto pomôže Slovensku sa časť ľudí začala venovať aj prieskumu možností, ako by sa výroba niektorých pomôcok, ktoré budú v budúcnosti potrebné vo veľkých množstvách, dala pokryť aj lokálnou výrobou.

„Naša R&D skupina má dnes dobrý prehľad o tom, ktoré veci sú potrebné. Teraz zisťujeme, ktoré firmy a výrobné podniky na Slovensku by sa dali prepojiť alebo mohli upraviť svoju výrobu tak, aby sa tieto veci dali vyrobiť aj u nás,"“ vysvetlila Pašková s tým, že by to bola nielen pomoc pre ľudí v prvej línii boja s ochorením, ale zároveň aj podpora pre slovenské firmy v neľahkej ekonomickej situácii.