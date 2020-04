Slováci 9. v rebríčku, v prípade postupu na ZOH v skupine s Fínmi a Švédmi

TASR

Slovenským reprezentantom patrí v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po skončení sezóny 2019/2020 deviata priečka.

Na archívnej snímke vľavo Andrej Meszároš (Slovensko) a vpravo brankár SR Ján Laco — Foto: TASR/Michal Svítok

Zürich 24. apríla (TASR) - Slovenským reprezentantom patrí v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po skončení sezóny 2019/2020 deviata priečka, teda rovnaká pozícia, na akej figurovali po konci ročníka 2018/2019.

Ak by sa im podarilo z domáceho kvalifikačného turnaja postúpiť na ZOH 2022, stretli by sa v Pekingu v základnej skupine s určitosťou s Fínmi a Švédmi. Tretí súper v skupine by bol ďalší úspešný kvalifikant.

Postup si musia vybojovať na kvalifikačnom turnaji

Slováci si postup na ZOH musia vybojovať na finálovom kvalifikačnom turnaji, ktorý by sa mal uskutočniť 27.-30. augusta 2020 v Bratislave. Ich súpermi budú Bielorusi, Rakúšania a Poliaci, na olympijský turnaj postúpi len víťaz. Pre pandémiu koronavírusu je však otázne, či sa finálové kolo kvalifikácie uskutoční podľa vopred stanoveného plánu.

IIHF zverejnila koncosezónne rebríčky v piatok na svojej webstránke. Keďže sa pre pandémiu koronavírusu neuskutočnili tohtoročné MS mužov a žien nielen v elitných kategóriách, ale ani vo väčšine nižších úrovní, došlo v renkingoch iba k minimálnym zmenám. Na čele mužského rebríčka je naďalej Kanada, ženskému vládnu Američanky, Slovenky figurujú naďalej na 15. priečke.

Na ZOH 2022 v Pekingu sa predstaví tucet krajín. Okrem automatickej miestenky pre organizátora Čínu si účasť zabezpečilo aj prvých osem tímov v minuloročnom rebríčku IIHF, zvyšné tri miestenky zostali pre víťazov záverečných kvalifikačných turnajov. Okrem bratislavského sú ďalšie dva na programe v Lotyšsku a Nórsku.

